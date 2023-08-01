Big X сняли с крыши Twitter после ссоры в Сан-Франциско

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Штаб-квартира компании Илона Маска по обмену сообщениями X (ранее известной как Twitter) в Сан-Франциско больше не украшена гигантским светящимся X. После установки большого X на крыше здания на Маркет-стрит в пятницу, департамент городского строительства получил 24 жалобы от соседей, которые были недовольны навязчивым освещением.

Фото: Yahoo

Это произошло после объявления Маска, что компания останется в Сан-Франциско, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в городе, где многие компании уезжают. Маск написал: "Прекрасный Сан-Франциско, хотя другие и покинут вас, мы всегда будем вашими друзьями."

Однако большой X не задержался на месте надолго. В понедельник, представитель городского Департамента строительной инспекции сообщил, что инспекторы следили за демонтажом конструкции. Владелец недвижимости будет понести штраф за несанкционированную установку световой конструкции. Сами представители компании X сообщили, что удаление произошло добровольно.

В выходные местные жители сняли видео гигантского X, светящегося, пульсирующего и стробирующего, и некоторые из них критиковали его за навязчивые огни. Один из пользователей на Twitter выразил возмущение по поводу яркого логотипа, находящегося "прямо напротив вашей спальни".

Также стоит отметить, что представители компании дважды отказывали в доступе на крышу городским властям, которые пытались осмотреть логотип. Инспектор отметил, что один представитель заявил, что знак был временным.

Twitter - запрещенная социальная сеть в России.