Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Баранец заявил, что Киев готовится к решающим удару: у ВСУ кончились резервы
МО РФ: "Ланцет" уничтожил танк Leopard и БМП Bradley на Запорожском направлении
Исследование утверждает, что даже легкое употребление алкоголя повышает кровяное давление
В растительном молоке отсутствуют естественные питательные вещества
UnHerd: экономика Европы вошла в глубокую рецессию
JAMA Oncology: Короткие всплески активности могут снизить риск развития рака
Badische Zeitung: беженец с Украины убил соотечественника в приюте в Германии
Представлены первые тестовые изображения с космического телескопа Euclid
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский в отчаянии и идёт к "преждевременной смерти"

Big X сняли с крыши Twitter после ссоры в Сан-Франциско

1:47
Наука

Штаб-квартира компании Илона Маска по обмену сообщениями X (ранее известной как Twitter) в Сан-Франциско больше не украшена гигантским светящимся X. После установки большого X на крыше здания на Маркет-стрит в пятницу, департамент городского строительства получил 24 жалобы от соседей, которые были недовольны навязчивым освещением.

Big X сняли с крыши Twitter после ссоры в Сан-Франциско
Фото: Yahoo

Это произошло после объявления Маска, что компания останется в Сан-Франциско, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в городе, где многие компании уезжают. Маск написал: "Прекрасный Сан-Франциско, хотя другие и покинут вас, мы всегда будем вашими друзьями."

Однако большой X не задержался на месте надолго. В понедельник, представитель городского Департамента строительной инспекции сообщил, что инспекторы следили за демонтажом конструкции. Владелец недвижимости будет понести штраф за несанкционированную установку световой конструкции. Сами представители компании X сообщили, что удаление произошло добровольно.

В выходные местные жители сняли видео гигантского X, светящегося, пульсирующего и стробирующего, и некоторые из них критиковали его за навязчивые огни. Один из пользователей на Twitter выразил возмущение по поводу яркого логотипа, находящегося "прямо напротив вашей спальни".

Также стоит отметить, что представители компании дважды отказывали в доступе на крышу городским властям, которые пытались осмотреть логотип. Инспектор отметил, что один представитель заявил, что знак был временным.

Twitter - запрещенная социальная сеть в России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
Чуть не упала: Пугачёва еле встала со стула на фестивале в Юрмале

Пугачёва еле встала с места во время фестиваля в Юрмале.

Алла Пугачёва чуть не упала со стула на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
Express: онколог Дебора Ли назвала первый симптом трёх видов рака
Онколог назвала первый симптом нескольких видов рака
Пугачёва не помогла: фестиваль Вайкуле потерпел фиаско
В Воронежской области были задержаны трое мужчин которое сотрудничали с запрещенной на территории РФ экстремистской организацией
Украина может переделать гражданские самолёты под военные Андрей Николаев Австралийские "пуши": как ГУЛАГ породил ОПГ Сергей Лебедев Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова
Грозные ракеты Путина: удары ВС РФ по Одессе напугали Вашингтон
Взрывы прогремели в Кривом Роге: "Искандеры" начали неделю
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Военспецы Запада: КНДР даст РФ "лютые" артсистемы, РСЗО и снаряды
Последние материалы
Badische Zeitung: беженец с Украины убил соотечественника в приюте в Германии
Представлены первые тестовые изображения с космического телескопа Euclid
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский в отчаянии и идёт к "преждевременной смерти"
Мировой спрос на уголь бьет новый рекорд
Фондовый рынок Индии вырос до рекордных максимумов, и это может продолжаться
Прибыль Heineken пострадала из-за падения продаж пива в Азии
Великобритания будет бурить больше нефти и газа в Северном море
Чемпионат мира помог Qatar Airways получить прибыль в размере 1,2 миллиарда долларов
Мексиканское песо показывает самую длинную месячную серию выигрышей с 2008 года
США пересматривают рекордное количество сделок с иностранными инвестициями в 2022 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников