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Ученым удалось разгадать тайну Кровавого водопада в Восточной Антарктиде

2:16
Наука

В Восточной Антарктиде американским ученым удалось разгадать тайну Кровавого водопада, название которого вызвало тревогу у участников экспедиции британского географа Томаса Гриффита Тейлора.

Ученым удалось разгадать тайну Кровавого водопада в Восточной Антарктиде
Фото: ютуб

Проанализировав образцы жидкости из этого водопада с помощью просвечивающего электронного микроскопа, они обнаружили наличие наносфер, богатых железом, которые окисляются и придают воде красный цвет. Кен Ливи из Университета Джона Хопкинса в Мэриленде, комментируя результаты исследования, сказал:

"Как только я посмотрел на изображения под микроскопом, я заметил, что там были маленькие наносферы, богатые железом."

Ранее предполагалось, что оксид железа может быть причиной красной окраски воды в этом водопаде, но новые методы визуализации позволили убедительно подтвердить эту гипотезу. Наносферы не обладают кристаллической структурой, что делает их отличными от традиционных минералов и объясняет трудности, с которыми сталкивались предыдущие исследования.

Кровавый водопад обладает не только уникальным цветом, но и другими интересными особенностями. Изучив воду, ученые выяснили, что она исходит из соленого озера, застывшего во льду с момента от 1,5 до 4 миллионов лет. Это озеро является лишь частью более обширной подземной системы соленых озер и водоносных горизонтов. Удивительно, что даже при почти полном отсутствии кислорода в этой экстремальной среде обнаружилась редкая подледниковая экосистема бактерий, способных выживать без фотосинтеза и, вероятно, синтезирующих железо из рассола. Это предоставляет ценную информацию для понимания возможных форм жизни на других планетах в Солнечной системе.

Таким образом, исследование Кровавого водопада помогает расшифровать загадку его красного цвета и пролить свет на уникальные экосистемы, существующие в таких экстремальных условиях. Эти открытия имеют большое значение для понимания процессов, протекающих на Земле в древние периоды и помогают нам лучше понять возможности жизни на других планетах.

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Why is this Antarctic Glacier “Bleeding?” | Antarctic Extremes
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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