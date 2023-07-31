Глава ЦВКГ им. А. А. Вишневского: около 60% лекарств в военных госпиталях являются российскими

1:56 Your browser does not support the audio element. Наука

В области медицины около 60% препаратов, используемых военными медиками в российских госпиталях, имеют отечественное происхождение, а остальные поставляются из дружественных стран. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил начальник Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) им. А. В. Вишневского генерал-майор Александр Есипов.

Фото: pixabay.com

Генерал-майор Есипов сообщил, что около 60% лекарственных препаратов, используемых в госпитале, — отечественного производства, а остальные 40% в готовом виде импортируются из дружественных стран. Такая высокая ставка на отечественные препараты свидетельствует о стремлении России развивать свою фармацевтическую промышленность и сотрудничать с другими странами в области медицины.

Генерал-майор Есипов также отметил значительный прогресс, достигнутый за последние годы в оснащении госпиталя Вишневского современным медицинским оборудованием. В частности, были приобретены ультразвуковые (УЗИ) и рентгеновские аппараты отечественного производства, а также специализированные кровати для лечения ожогов. Эти приобретения — существенный шаг вперед в деле оказания пациентам высококлассной медицинской помощи.

В мае Владимир Путин подписал указ о присуждении премии имени Жуковского врачам больницы имени Вишневского за выдающийся вклад в развитие реабилитационных технологий. Среди лауреатов — генерал-майор Есипов, врач-терапевт Владимир Бакшеев и руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии Александр Лищук. Они были отмечены за новаторскую работу "Инновационные и гибридные технологии в системе восстановительного лечения травмированных и кардиологических больных".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.