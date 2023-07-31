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Две суперлуны осветят ночное небо в следующем месяце в виде редкого явления, которое больше не будет наблюдаться в течение 14 лет

3:08
Наука

В августе нас ожидает редкое астрономическое явление — два суперлуния, которые будут последними в этом году. Суперлуние представляет собой явление, когда луна выглядит на ночном небе намного крупнее и ярче обычного из-за своего близкого расстояния к Земле.

Две суперлуны осветят ночное небо в следующем месяце в виде редкого явления, которое больше не будет наблюдаться в течение 14 лет
Фото: архив

Первое суперлуние, названное Осетровой луной, достигнет пика освещенности во вторник в 19:31 по московскому времени. Это предоставит любителям астрономии отличную возможность для фотографирования. Этот год обещает быть богатым на суперлуния, и уже в июле мы наблюдали потрясающие фотографии этого явления.

Так что же такое суперлуние и как оно возникает? Суперлуние происходит из-за того, что луна движется по орбите вокруг Земли не в идеально круговой форме, а по эллипсу. В определенный момент она находится на точке, ближайшей к Земле, которую называют перигеем. В этот момент луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем в обычное время.

Эндрю Маккарти, астрофотограф из Аризоны, отмечает, что разница в размерах между суперлуной и обычной луной в апогее сравнима с разницей между четвертью доллара США и никелем. Суперлуние всегда является полнолунием, но не каждое полнолуние является суперлунием, таких событий всего три или четыре в году.

Теперь давайте разберемся с термином "голубая луна". Это нечастое астрономическое явление, когда в течение одного календарного месяца происходят два полнолуния. Обычно это событие случается раз в два или три года, отсюда и происходит выражение "один раз в голубую луну". Однако еще более редким является то, что два суперлуния произойдут в одном месяце. Последний раз такое произошло в январе 2018 года, и следующий случай запланирован на 31 января 2037 года.

Теперь важно не пропустить невероятное зрелище, которое предстоит наблюдать. Суперлуние во вторник будет находиться в 222 158 милях от Земли, а луна 31 августа — в 222 043 милях, что делает ее еще более впечатляющей для наблюдения. Погода играет свою роль, и поклонники надеются на ясную ночь без облаков, чтобы увидеть это красивое явление.

И наконец, давайте разберемся в терминах: "полнолуние" — это просто состояние луны, когда она полностью освещена солнцем на 100%. "Суперлуние" — это полная луна, которая, из-за своего близкого расположения к Земле, кажется крупнее и ярче обычного полнолуния. Особые явления, которые происходят редко, называются "голубой луной".

Так что держите камеры готовыми, и наслаждайтесь этим редким и впечатляющим астрономическим зрелищем!

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Жители Земли наблюдали "суперлуние"
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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