Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хирург певицы Любови Успенской рассказал об осложнениях после ее операции у Тимура Хайдарова
Shot: в московском ресторане после взрыва загорелся человек
Флорида: Пойман огромный питон с шестьюдесятью яйцами в теле
Газета.Ru: Запад не желает Украине поражения, но и победы тоже
Полковник Баранец назвал особенности российской системы РЭБ "Сапфир"
Марков прокомментировал историю маньяка из Челябинской области
Женщина нашла на пляже останки русалки
Диетолог Марина Сорокина назвала напиток, который успешно восстанавливает клетки печени
В России растет спрос на китайские автомобили

TechSpot : Земная «гравитационная дыра» у берегов Индии наконец-то получила объяснение

2:57
Наука

В гравитационном поле Земли, рядом с берегами Индии, существует известная "дыра" в форме круглой депрессии, которая называется Нижним уровнем геоида в Индийском океане (IOGL). Недавнее исследование проведенное индийскими учеными, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, пытается объяснить, как образовалась эта уникальная формация, хотя оно не учитывает некоторые важные геологические события в истории Земли.

TechSpot : Земная «гравитационная дыра» у берегов Индии наконец-то получила объяснение
Фото: TechSpot

Земля, как и другие планеты, описывается как "эллипсоид", а термин "геоид" относится к топографической поверхности планеты. Геоид демонстрирует неравномерное гравитационное притяжение, которое может различаться по силе в зависимости от высоты и материала под корой планеты.

В 1948 году голландский геофизик Феликс Андрис Венинг Мейнес обнаружил гравитационную аномалию у южной оконечности Индии, которая сформировала круглую депрессию, площадью около 3 миллионов квадратных километров. Эта депрессия приводит к падению уровня моря более чем на 100 метров, что делает ее самой низкой точкой геоида на Земле.

Индийские ученые провели множество симуляций на суперкомпьютере, чтобы воссоздать состояние Земли примерно 140 миллионов лет назад. Среди 19 различных симуляций географии Земли, которые охватывали период от 140 миллионов лет назад до настоящего времени, шесть симуляций привели к образованию "гравитационной дыры", аналогичной IOGL.

Общим фактором, объединяющим успешные симуляции, было наличие магматических плюмов или шлейфов магмы вокруг области геоидной депрессии. Эти магматические плюмы, в сочетании с мантией Земли, вероятно, способствовали образованию геоидной дыры. Моделирование подтвердило, что без этих магматических плюмов депрессия геоида не образовалась.

Исследование предполагает, что индийская гравитационная дыра могла образоваться около 20 миллионов лет назад, хотя окончательные результаты вызвали споры среди других ученых. Профессор геологии Университета Флориды, Алессандро Форте, отметил, что исследование упускает тот факт, что 65 миллионов лет назад магматический шлейф извергся там, где находился Индийский субконтинент. Также стоит отметить, что смоделированный геоид отличается от реальной формы поверхности Земли.

Авторы исследования признают ограничения своей работы, поскольку не все возможные факторы могли быть учтены при моделировании из-за неопределенности в истории Земли. Однако они считают, что общее объяснение образования геоидной дыры через магматические шлейфы является "достаточно ясным".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ нас всех ИЗМЕНИЛИ! Что это?
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Популярное
США заподозрили Зеленского в рассекречивании пункта управления киевского режима

Визит в Днепропетровск лидера киевского режима Владимира Зеленского мог раскрыть российской стороне местонахождение одного из пунктов управления укронацистов.

Эксперт из США Брайен: визит Зеленского в Днепропетровск мог раскрыть России пункт управления боевиков ВСУ
Генерал США "погиб в самолёте": началась легализация потерь после "Кинжалов" по бункерам Украины
Генерал "погиб в самолёте": США легализуют потери после "Кинжалов"
Стало известно, как наводили упавшие в "Москва-Сити" дроны
Момент прилёта дрона ВСУ в башню "Москва-Сити" попал на видео
Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов? Любовь Степушова Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов
США мечтают превратить Россию во вторую Украину — Макгрегор
Мир ждёт климатическая катастрофа
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Названа причина смерти мужа певицы Натали Александра Рудина
Последние материалы
В России растет спрос на китайские автомобили
МК: односельчане челябинского маньяка рассказали о страхе от его дома
Летняя жара пришла на Северо-Запад России
Как избавиться от назойливых насекомых летом
Президент России подписал закон о лишении свободы до пяти лет за оборот табака без лицензии
Ежегодно от пассивного курения в мире умирают около 1,3 млн человек
Женщина продала свой дом, чтобы сделать подтяжку лица
Россияне чаще всего обращаются к отоларингологам, кардиологам и неврологам
В сети распространили видео с якобы плачущим главой Минфина Нигера
Число поездок в Whoosh за семь месяцев выросло на 95%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников