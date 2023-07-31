TechSpot : Земная «гравитационная дыра» у берегов Индии наконец-то получила объяснение

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В гравитационном поле Земли, рядом с берегами Индии, существует известная "дыра" в форме круглой депрессии, которая называется Нижним уровнем геоида в Индийском океане (IOGL). Недавнее исследование проведенное индийскими учеными, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, пытается объяснить, как образовалась эта уникальная формация, хотя оно не учитывает некоторые важные геологические события в истории Земли.

Фото: TechSpot

Земля, как и другие планеты, описывается как "эллипсоид", а термин "геоид" относится к топографической поверхности планеты. Геоид демонстрирует неравномерное гравитационное притяжение, которое может различаться по силе в зависимости от высоты и материала под корой планеты.

В 1948 году голландский геофизик Феликс Андрис Венинг Мейнес обнаружил гравитационную аномалию у южной оконечности Индии, которая сформировала круглую депрессию, площадью около 3 миллионов квадратных километров. Эта депрессия приводит к падению уровня моря более чем на 100 метров, что делает ее самой низкой точкой геоида на Земле.

Индийские ученые провели множество симуляций на суперкомпьютере, чтобы воссоздать состояние Земли примерно 140 миллионов лет назад. Среди 19 различных симуляций географии Земли, которые охватывали период от 140 миллионов лет назад до настоящего времени, шесть симуляций привели к образованию "гравитационной дыры", аналогичной IOGL.

Общим фактором, объединяющим успешные симуляции, было наличие магматических плюмов или шлейфов магмы вокруг области геоидной депрессии. Эти магматические плюмы, в сочетании с мантией Земли, вероятно, способствовали образованию геоидной дыры. Моделирование подтвердило, что без этих магматических плюмов депрессия геоида не образовалась.

Исследование предполагает, что индийская гравитационная дыра могла образоваться около 20 миллионов лет назад, хотя окончательные результаты вызвали споры среди других ученых. Профессор геологии Университета Флориды, Алессандро Форте, отметил, что исследование упускает тот факт, что 65 миллионов лет назад магматический шлейф извергся там, где находился Индийский субконтинент. Также стоит отметить, что смоделированный геоид отличается от реальной формы поверхности Земли.

Авторы исследования признают ограничения своей работы, поскольку не все возможные факторы могли быть учтены при моделировании из-за неопределенности в истории Земли. Однако они считают, что общее объяснение образования геоидной дыры через магматические шлейфы является "достаточно ясным".

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