Bloomberg: в iPhone 15 появится новая программируемая кнопка и другие интересные функции

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Осенью 2023 года поклонники Apple могут ожидать очередного революционного релиза iPhone. Уже сейчас, когда презентация запланирована на сентябрь, журналисты раскрыли интригующие подробности о предстоящей линейке iPhone 15. Судя по всему, на этот раз изменения, вносимые Apple, будут действительно значительными, особенно в связи с отказом от разъема Lightning. Давайте узнаем о новых интересных функциях iPhone 15 и о том, какие улучшения он принесет.

Фото: www.theepochtimes. com/apples-30-million-settlement-over-employee-bag-checks-gets-court-approval_4667478.html

Привычный разъем Lightning уходит в прошлое, а на смену ему приходит универсальный порт USB-C. Такой переход приведет к увеличению скорости передачи данных по кабелю. Пользователям придётся отдельно приобретать кабель USB-C, если у них его ещё нет. Тем не менее удобство порта USB-C, несомненно, будет оценено.

Переключатель, с помощью которого телефон переводится в беззвучный режим, будет заменен программируемой кнопкой Action Button. Пользователи смогут настраивать эту кнопку по своему усмотрению, обеспечивая быстрый доступ к камере или фонарику. Это интуитивное изменение повысит удобство работы и производительность.

Стандартные модели iPhone 15 будут оснащены фронтальной камерой с новой интригующей функцией под названием "Динамический остров". Это инновационное дополнение улучшит функциональность фронтальной камеры и предоставит пользователям новые возможности для съёмки потрясающих селфи и высококачественных видеозвонков.

iPhone 15 Pro получит обновленный дизайн: рамку из титанового сплава и заднюю панель из матового стекла. Такой премиальный дизайн не только придает элегантность, но и повышает прочность. Кроме того, была изменена структура внутренних компонентов для облегчения ремонта, что гарантирует пользователям отсутствие проблем.

Модели iPhone 15 Pro будут оснащены новейшим 3-нанометровым процессором, который обещает впечатляющий прирост производительности. Остальные модели линейки будут оснащены надёжным процессором A16, что позволит сохранить уровень совершенства, продемонстрированный в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Компания Apple усовершенствовала камеры iPhone 15 и iPhone 15 Pro, установив новые объективы, которые обещают ещё более высокое качество фото- и видеосъёмки. Кроме того, в iPhone 15 Pro Max будет расширен диапазон оптического зума, что позволит пользователям делать потрясающие снимки с большого расстояния.

По некоторым данным, первоначально компания Apple планировала заменить физические кнопки регулировки громкости и питания на усовершенствованные сенсорные кнопки с тактильной обратной связью. Однако при разработке этих кнопок возникли сложности, что привело к их исключению из линейки iPhone 15.

Известный инсайдер Марк Гурман намекнул, весь модельный ряд iPhone 15, скорее всего, будет выставлен по более высокой цене. Это коснётся не только внешнего, но и внутреннего рынка сбыта. Потенциальному повышению цен способствуют титановые корпуса для iPhone 15 Pro и Pro Max, а также включение премиальной системы камер.

Приятной новостью для российских потребителей стало снижение цен на предыдущие модели iPhone 14. Версия iPhone 14 с памятью 128 ГБ теперь доступна по цене 75 000 рублей, что на 10 000 рублей ниже начальной цены. Эти изменения позволяют стать более доступным вариантом для тех, кто рассматривает предыдущее поколение iPhone.

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