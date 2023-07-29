Ищите огненные шары в эти выходные во время двойного метеоритного дождя

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

На этот уикенд на ночном небе запланировано несколько метеорных потоков, которые, хотя и не столь широко известны, обещают предоставить уникальное зрелище для наблюдателей.

Фото: goodfon.ru

Метеоролог Брайан Лада из AccuWeather сообщил, что два потока, Южные дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды, достигнут максимума одновременно в ночь с воскресенья, 30 июля, на раннее утро понедельника, 31 июля.

Однако, согласно данным Американского метеорного общества, полнолуние, почти полная «осетровая» луна, может немного помешать наблюдению за метеорами, так как ее яркость затмевает некоторые слабые метеоры.

Эксперты рекомендуют наилучшее время для наблюдения за метеорами — это после 3 часов ночи по местному времени, когда луна уже заходит и небо становится более темным, предоставляя лучшие шансы увидеть падающие звезды.

Альфа-Каприкорниды, хотя и немногочисленные, могут производить впечатляющие медленные метеоры ярко-желтого цвета, известные как огненные шары. Особенно впечатляют следы, оставленные этими метеорами на небе из-за их низкой лучистой высоты. Хотя этот поток не слишком сильный и обычно производит не более пяти метеоров в час, его активность продлится до середины августа.

Южные дельта-Аквариды лучше всего видны из южных тропиков, и они обычно представлены слабыми метеорами без постоянных шлейфов и огненных шаров. В США это также не самый яркий поток, но время от времени возможны более яркие события, хотя только около 5-10% метеоров образуют постоянные следы.

В любом случае, если погода позволит, эти метеорные потоки предоставят увлекательное зрелище для любителей небесных явлений, и наблюдателям стоит не упустить возможность увидеть редкие падающие звезды на ночном небе.