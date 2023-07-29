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Кровь молодых мышей продлевает жизнь старым

4:43
Наука

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого группа ученых продлила жизнь старым мышам, применяя метод парабиоза и соединяя их кровеносные сосуды с молодыми мышами. Оказалось, что вливание юношеской крови позволило старым животным прожить на 6-9 процентов дольше, что, примерно, эквивалентно шести дополнительным годам для среднего человека.

Кровь молодых мышей продлевает жизнь старым
Фото: Редмонд О. Даррелл/Алами

Хотя исследование не предоставляет прямых доказательств омолаживающего лечения для людей, оно намекает на то, что кровь молодых мышей содержит компоненты, способствующие долголетию.

Доктор Джеймс Уайт, клеточный биолог из Медицинской школы Университета Дьюка и автор исследования, выразил уверенность в полезности этого "коктейля". Однако стоит отметить, что подобное объединение животных, известное как парабиоз, имеет долгую историю в научных исследованиях. В 19 веке французские ученые соединили кровеносные сосуды двух крыс, чтобы доказать, что у них есть общая система кровообращения.

Похожие эксперименты проводились и в последующие десятилетия. В начале 2000-х метод парабиоза пережил ренессанс, когда исследователи применяли современные методы для изучения воздействия совместного кровообращения на разные возрастные группы мышей. Это позволило выяснить, что мышцы и мозг старых мышей подвергаются омолаживанию, а у молодых мышей появляются признаки ускоренного старения.

Интересные результаты стали основой для некоторых врачей, которые начали предлагать инъекции плазмы крови молодых людей для лечения старческой деменции и других проблем возраста. Однако официальные организации, такие как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, предупредили о потенциальных опасностях такого подхода.

В течение нескольких лет Джеймс Уайт и его коллеги работали над тем, чтобы настроить процедуры парабиоза на мышах, чтобы лучше понять, какие факторы замедляют старение. Их эксперименты включали объединение старых и молодых мышей на протяжении примерно трех месяцев, что вдвое превышало типичную длительность подобных исследований. После разделения животных ученые наблюдали за ними, чтобы определить, сколько времени они проживут.

В ходе исследования ученые не только обнаружили, что старые мыши жили дольше, но и то, что их процесс старения изменился. Кроме того, после разделения старых мышей ученые изучили молекулярные маркеры в их крови и печени, которые служат индикаторами биологического возраста животного. Оказалось, что через два месяца после эксперимента эти молекулярные маркеры показали, что старые мыши стали "моложе" по сравнению с необработанными мышами того же возраста.

Доктор Уайт предположил, что причина такого эффекта может заключаться не только в наличии молодых клеток в крови, которые омолаживают старых мышей, но и в том, что молодая кровь содержит молекулы, которые перепрограммируют клетки старых мышей, заставляя их вести себя более молодым образом.

Некоторые ученые отметили, что эксперименты данного типа сложны и требуют дополнительных исследований, чтобы понять все механизмы и возможные последствия. Отмечается, что результаты схожих экспериментов могут различаться в зависимости от используемых линий мышей и других факторов.

Несмотря на обещающие результаты, доктор Гладышев предостерегает от использования данной информации в качестве оправдания для получения инъекций молодой человеческой крови. Он отмечает, что состав этого "коктейля" до сих пор остается неизвестным, а также не стоит недооценивать различия между проведением экспериментов на животных и применением подобных методов на людях.

Доктор Уайт и его команда продолжают свои исследования, нацеленные на понимание механизмов, которые могут замедлить старение у старых мышей. Они стремятся выяснить, как и почему происходят эти изменения в организме, чтобы в дальнейшем возможно было применить эти знания для разработки терапевтических методов.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, считается важным шагом в понимании процессов старения и их потенциального воздействия на продолжительность жизни. Однако дополнительные исследования необходимы для подтверждения этих результатов и их переносимости на людей.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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