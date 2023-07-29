В Германии заявили о риске распространения смертоносной для человека чумы

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Возбудитель чумы за тысячи лет существования постоянно мутировал и адаптировался, что сегодня снова представляет серьёзную опасность. Об этом рассказал журнал Phys со ссылкой на недавнее исследование, проведённое группой немецких учёных из Кильского университета и Института эволюционной биологии им. Макса Планка.

Фото: ya.ru

Работы экспертов показали, что чумная палочка — бактерия Y. pestis, вызывавшая самые масштабные эпидемии болезни в истории, продолжает возникать в регионах и в наши дни. Учёные обнаружили, что возбудитель недуга приобрёл новый опасный ген YpfΦ в результате мутации. Это повысило его вирулентность — способность вызывать заболевание или гибель у поражённых организмов. Данный факт делает чуму ещё более опасной, особенно учитывая устойчивость некоторых штаммов к антибиотикам.

"В ходе своей эволюции Y. pestis приобрёл новый уровень вирулентности и стал более опасен для человечества. Для летального исхода требуется гораздо меньшее число бактерий", — цитирует журнал слова доктора Джоанны Бончаровски из Кильского университета.

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