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Сигаретные фильтры наносят непоправимый вред окружающей среде

Наука

Пагубное воздействие никотина хорошо известно большинству населения Земли. Однако от курения страдают не только люди, но и окружающая среда. В частности, сигареты наносят существенный вред животному миру и экосистеме в целом.

Сигаретные фильтры наносят непоправимый вред окружающей среде
Фото: pixabay.com

Вред сигаретных окурков

Общеизвестно, что непотушенные окурки часто становятся причиной серьезных лесных и степных пожаров, приводящих к трагедиям в различных уголках Земли.

По данным исследования, проведенного шведскими учеными и опубликованного на сайте SpringerOpen, "безобидные" потушенные окурки остаются самой распространенной формой пляжного мусора.

Опасения вызывает не только содержание никотина, но и материал, из которого изготовлены фильтры. Фильтры изготавливаются из ацетата целлюлозы, разложение которого в условиях компоста занимает около 5-7 лет. Однако при открытом хранении на земле этот срок увеличивается до 10-14 лет.

Токсичность сигаретных фильтров

Сигаретные фильтры содержат ряд токсичных веществ, которые попадают в атмосферу, почву и воду. К ним относятся пестициды, диоксид титана, триацетин, нафталин, никотин, бензол, различные тяжелые металлы. Неудивительно, что такие фильтры относятся к категории опасных отходов.

Пагубное воздействие на живую природу

Исследования ученых показали, что такое загрязнение увеличивает смертность личинок комаров на 20%. Кроме того, оно негативно влияет на популяцию морских ракообразных, таких как дафниды, которые питаются этими личинками. Следовательно, возникает каскадный эффект, приводящий к сокращению популяций рыб.

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Что происходит с организмом во время курения? Кальян, вейп, айкос, стики, сигареты. Разбор врача
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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