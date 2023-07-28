Учёные из Уральского Федерального университета выяснили, что грибы умеют общаться друг с другом. Они способны вступать в коммуникацию и обмениваться информацией, хотя это и нельзя назвать разговором в полном смысле слова, пишет "Российская газета".
По словам биологов, сообщать о своих потребностях грибам позволяют имеющиеся у них химические и электрические сигнальные системы.
Кроме того, грибы могут передавать сигналы не только в ответ на внешние раздражители, но и другим клеткам, находящимся на удалении, что даёт им возможность взаимодействовать и координировать свои действия, утверждают исследователи.
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