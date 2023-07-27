Открытие нового белка поможет в борьбе с раком

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Британской Колумбии (UBC) сделали революционное открытие нового белка, который помогает бактериям ротовой полости процветать в различных частях тела. Это открытие может привести к созданию новых фармацевтических препаратов. Результаты исследования опубликованы в престижном журнале Journal of Biological Chemistry.

Фото: Fotodom. ru

Распространенные бактерии в опухолях колоректального рака

Примечательно, что именно эта бактерия широко распространена в опухолях пациентов, страдающих колоректальным раком. Ее присутствие связывают с ростом опухоли, распространением рака на другие части тела и устойчивостью к химиотерапии.

Выяснение роли белка

Вольтерс и ее коллеги использовали линию пучка CMCF Канадского источника света (CLS), расположенного в Университете Саскачевана, чтобы установить, что недавно открытый белок позволяет бактериям получать необходимые питательные вещества, такие как железо, из наших клеток крови.

Перспективная мишень для медицинского вмешательства

Недавно обнаруженный белок может стать перспективной мишенью для лекарственных препаратов, предназначенных для борьбы с этой специфической бактерией.

Революция в исследовании белков с помощью синхротронной технологии

Вольтерс подчеркнула, что многие исследования белков опираются на синхротронные технологии. Без доступа к CLS ее команда не смогла бы определить конкретный участок белка, взаимодействующий с гемом.

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