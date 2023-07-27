GeForce RTX 4090 Ti не выйдет на рынок

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Известный инсайдер kopite7kimi, известный тем, что в прошлом точно раскрывал подробности о серии GeForce RTX 30 и даже проливал свет на серию RTX 40, теперь предполагает, что в ближайшее время нам не стоит ожидать выхода RTX 4090 Ti.

Фото: nvidia. com/content/dam/en-zz/Solutions/geforce/ada/rtx-4070-4070ti/geforce-ada-4070-family-og-1200x630.jpg

Теоретическая возможность появления RTX 4090 Ti обусловлена исторической тенденцией компании Nvidia сначала выпускать флагманскую видеокарту, а затем ее ускоренную версию. Кроме того, в RTX 4090 используется графический процессор AD102, но не в полной конфигурации. Несмотря на это, Nvidia может посчитать ненужным выпускать RTX 4090 Ti. RTX 4090 и так очень мощный, часто превосходящий конкурентов от AMD за редким исключением.

Отсрочка выпуска RTX 4090 Ti может быть стратегическим ходом. Откладывая выпуск, Nvidia гарантирует, что флагманская видеокарта следующего поколения будет сравниваться с RTX 4090, что приведет к более значительному росту производительности по сравнению с RTX 4090 Ti.

Интересно, что источник также упомянул о возможном выпуске RTX 5090 (название пока носит спекулятивный характер). По слухам, эта карта будет оснащена 512-разрядной шиной памяти и памятью GDDR7, что обещает обеспечить беспрецедентную пропускную способность памяти.

512-разрядная шина памяти — большая редкость для игровых видеокарт, она использовалась лишь несколько раз. AMD использовала ее в Radeon HD 2900 XT и R9 290X, а Nvidia — в GTX 280.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.