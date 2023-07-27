Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ford Mustang GT4 превращает "тёмную лошадку" в гоночную
В Запорожье уничтожены боевики элитного подразделения ВСУ
Тренер рассказал, почему российская спортсменка расплакалась на ЧМ после поступка украинки
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах

Астраханский вуз поделится опытом и знаниями со странам Африки

2:10
Наука

Астраханский государственный технический университет (АГТУ) намерен создать учебно-научный центр, который будет делиться опытом России в области аквакультуры с африканскими странами. В ходе саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге руководство вуза подписало соответствующие проекты долгосрочного сотрудничества.

Астраханский вуз поделится опытом и знаниями со странам Африки
Фото: www.istockphoto .com/ru/search/2/image?phrase=astrakhan

АГТУ: лидерство в российской аквакультуре

АГТУ является ведущим российским вузом в области аквакультуры. С 1955 года университет накопил огромный опыт подготовки высококвалифицированных специалистов для рыбной промышленности, как морской, так и речной, обслуживающей зарубежные страны, в том числе различные африканские государства. Благодаря такому богатому опыту университет возглавляет развитие сети образовательных центров по подготовке специалистов в области аквакультуры в странах Африки.

Примечательно, что многие выпускники университета в настоящее время занимают ответственные посты в различных государственных структурах, высших учебных заведениях и бизнес-секторе по всей Африке. Планируется создание учебно-научного центра по распространению российского опыта в области аквакультуры в Северной Африке и регионах южнее Сахары.

Шаг на пути к продовольственной безопасности в Африке

В соответствии с соглашением между АГТУ и Международным университетом Mercure (UMI) в Конакри (Гвинея) будет создан Центр образования и профессиональных компетенций. На начальном этапе будущие студенты будут проходить обучение русскому языку для подготовки к поступлению в АГТУ. В дальнейшем преподаватели АГТУ будут передавать африканским студентам знания по основным образовательным программам, связанным с агропромышленным комплексом Гвинеи. Это экология и рациональное использование природных ресурсов, холодильные установки, экологическое планирование, промышленное рыболовство, цифровая экономика в сельском хозяйстве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В АГТУ с теплотой встретили новое поколение студентов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Полянский: Россия не примет участие в заседании Совбеза ООН по зерновой сделке

Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.

Россия не будет участвовать в заседании СБ ООН по зерновой сделке
Аналитик Герасимов допустил вторую волну мобилизации в России в октябре 2023 года
"Это неизбежно": аналитик оценил вероятность второй волны мобилизации в РФ
Новый способ покупки автомобилей позволил сильно сэкономить тюменцу
Контроль над хроническим воспалением — профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Fox News опубликовал реальные слова лидеров США об Украине и Крыме Олег Володин Опрос: Киев должен снова стать русским городом Виктор Пахомов ВСУ приступили к следующей фазе контрнаступления. К чему готовиться России? Петр Ермилин
Под Черкассами уничтожены наёмники из Польши и США
Успела назвать имена: жуткое убийство под Пермью расследуют лучшие сотрудники СК
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Что ждёт Россию в ходе следующей волны контрнаступления ВСУ?
Последние материалы
В России падают оптовые цены на бензин. С чем это связано?
Имеет ли смысл покупать машину, поработавшую в каршеринге
Госдепартамент США "не слышал" о том, что журналист Журавлёв погиб от кассетных бомб
Российская туристка нашла дешёвый способ попасть в Европу
Дипломаты из посольства Китая посетили Московский зоопарк
"АвтоВАЗ" вышел на чистую прибыль по итогам первого полугодия
Эксперты прояснили ситуацию с пожарами в Турции
NJCar: граждан РФ предупредили об ответственности за езду на автомобилях с плёнкой на фарах
Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины
19-летняя теннисистка из России прошла в полуфинал WTA-250 в Гамбурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников