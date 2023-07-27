Астраханский вуз поделится опытом и знаниями со странам Африки

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Астраханский государственный технический университет (АГТУ) намерен создать учебно-научный центр, который будет делиться опытом России в области аквакультуры с африканскими странами. В ходе саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге руководство вуза подписало соответствующие проекты долгосрочного сотрудничества.

Фото: www.istockphoto .com/ru/search/2/image?phrase=astrakhan

АГТУ: лидерство в российской аквакультуре

АГТУ является ведущим российским вузом в области аквакультуры. С 1955 года университет накопил огромный опыт подготовки высококвалифицированных специалистов для рыбной промышленности, как морской, так и речной, обслуживающей зарубежные страны, в том числе различные африканские государства. Благодаря такому богатому опыту университет возглавляет развитие сети образовательных центров по подготовке специалистов в области аквакультуры в странах Африки.

Примечательно, что многие выпускники университета в настоящее время занимают ответственные посты в различных государственных структурах, высших учебных заведениях и бизнес-секторе по всей Африке. Планируется создание учебно-научного центра по распространению российского опыта в области аквакультуры в Северной Африке и регионах южнее Сахары.

Шаг на пути к продовольственной безопасности в Африке

В соответствии с соглашением между АГТУ и Международным университетом Mercure (UMI) в Конакри (Гвинея) будет создан Центр образования и профессиональных компетенций. На начальном этапе будущие студенты будут проходить обучение русскому языку для подготовки к поступлению в АГТУ. В дальнейшем преподаватели АГТУ будут передавать африканским студентам знания по основным образовательным программам, связанным с агропромышленным комплексом Гвинеи. Это экология и рациональное использование природных ресурсов, холодильные установки, экологическое планирование, промышленное рыболовство, цифровая экономика в сельском хозяйстве.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.