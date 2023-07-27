Продажи PlayStation 5 превысили 40 млн копий по всему миру

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Компания Sony недавно объявила о том, что ее флагманская игровая консоль PlayStation 5 достигла впечатляющего рубежа — ее продажи по всему миру превысили 40 млн единиц.

Фото: img.championat. com/news/big/c/a/sony-otmenyaet-predzakazy-na-playstation-5-v-rossii-mnogie-zhdali-konsol-polgoda_1617539837848818558.jpg

Это достижение не стало неожиданностью, ведь в январе компания уже преодолела отметку в 30 млн продаж.

Сравнивая показатели продаж PlayStation 5 и ее предшественницы PlayStation 4, можно заметить, что последняя достигла отметки в 40 млн единиц на два месяца быстрее. Однако важно отметить, что на продажи текущего поколения повлиял дефицит комплектующих во время пандемии. Тем не менее Sony удалось преодолеть эти трудности, и сейчас производство работает на полную мощность.

Ожидается выход игры "Marvel's Spider-Man 2", которая может стать значительным событием для PlayStation. Кроме того, ходят слухи о выпуске ограниченной серии консоли, специально посвященной этой супергеройской приключенческой игре.

Компания Sony также сообщила, что в настоящее время PlayStation 5 предлагает доступ к впечатляющей библиотеке из более чем 2500 игр. Стоит отметить, что в это число входят только те игры, которые имеют специальные версии для PlayStation 5, а не полагаются на обратную совместимость.

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