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В WhatsApp* появится функция записи видеосообщений

0:51
Наука

WhatsApp* вводит новую функцию, позволяющую пользователям записывать и отправлять короткие личные видеосообщения прямо во время разговора.

В WhatsApp* появится функция записи видеосообщений
Фото: ya.ru

Как говорится в заявлении, опубликованном в блоге мессенджера, теперь пользователи смогут запечатлеть короткие личные видео и делиться ими со своими собеседниками.

Ограничение по времени для этих видеосообщений составит 60 секунд, а для обеспечения конфиденциальности и безопасности они будут защищены сквозным шифрованием. Эта интересная функция находится в стадии внедрения и будет доступна всем пользователям в ближайшие недели.

* продукт Meta, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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