В России впервые удалили опухоль ЛОР-органов при помощи экзомикроскопа

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Хирурги отделения опухолей головы и шеи Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины (ЧОНЦЯМ), используя экзомикроскоп, успешно удалили злокачественную опухоль третьей стадии из ЛОР-органов, став первыми в России. Революционное оборудование поступило в онкологический центр непосредственно перед операцией, и его возможности были названы переломными в области медицинских технологий.

Фото: medschool.umaryland.edu

Это достижение знаменует собой значительный прогресс в лечении злокачественных опухолей головы и шеи, поскольку обеспечивает беспрецедентную видимость и точность при проведении хирургических операций.

Возможности экзомикроскопа являются поистине передовыми, они революционизируют способы выполнения хирургом сложных операций. Благодаря возможности вращения на 360 градусов врачи теперь могут визуализировать ткани и кровеносные сосуды на 55-дюймовом 3D- и 4K-мониторе с поразительным 26-кратным увеличением. По сравнению с менее функциональными и громоздкими микроскопами, которые ранее использовались в Челябинском онкологическом центре, этот экзомикроскоп представляет собой значительный скачок вперёд в области медицинских технологий.

До этого случая экзомикроскоп использовался только в трёх операциях в России, поэтому это — первое успешное удаление опухолей головы и шеи с помощью этого революционного прибора.

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