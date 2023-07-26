Молоко из червей: в Европе перешли на новое производство

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Нидерландская компания Ynsect представила новый продукт — мучных червей. Компания контролирует все аспекты производства — от выращивания до инновационных технологий переработки и розничной продажи.

Фото: homeandroost.co. uk/blog/which-birds-eat-mealworms/

Мучные черви как источник белка

Как сообщается на сайте компании, продукты переработки мучных червей служат прекрасным источником питания для различных целей. В частности, их можно использовать в качестве корма для животных, обеспечивая домашних питомцев необходимыми питательными веществами. Кроме того, эти продукты могут использоваться как органические удобрения, способствующие росту и продуктивности растений. Однако наиболее примечательным является их потенциал в качестве полноценного источника питания для человека.

Выход на производство молока

Амбиции компании Ynsect не ограничиваются только заменителями мяса. Они нацелились и на производство молока. По их утверждению, молоко, получаемое из их продуктов, по качеству, биодоступности и потенциалу синтеза мышц соответствует традиционному молочному белку.

Обеспечение вкусных рецептов

Решая общую проблему, компания Ynsect гарантирует вкусные и аппетитные рецепты. Благодаря современным пищевым добавкам и творческому кулинарному мастерству блюда на основе мучных червей могут быть превращены в изысканные деликатесы, которые понравятся широкой аудитории.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мучной червь - ферма для выращивания дома