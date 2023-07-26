Nature Communications: Течение Атлантического океана может исчезнуть к 2060 году

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Исследователи выявили тревожный климатический расчет, основанный на выбросах парниковых газов, который предсказывает возможный коллапс течения Атлантического океана примерно в 2060 году, если ничего не изменится.

Фото: Источник: Национальное управление океанических и атмосферных исследований

Опубликованный во вторник научным журналом Nature Communications отчет, выполненный учеными из Института Нильса Бора Копенгагенского университета и Департамента математических наук, предупреждает о значимости океанских течений, которые регулируют тепло, холод и осадки между тропиками и северной Атлантикой.

Используя усовершенствованные статистические методы, ученые провели расчеты, которые предоставляют более точную оценку возможного времени коллапса термохалинной циркуляции или атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, чего ранее не было возможно. Профессор Сюзанна Дитлевсен из Департамента математических наук UCPH отметила важность полученных данных.

В результате исследования было обнаружено, что течение Атлантического океана, известное как АМOC, возможно, прекратится к 2057 году, если текущие выбросы парниковых газов сохранятся. Это приведет к более теплым тропикам и более страшным штормам в Северной Атлантике.

Профессор Питер Дитлевсен из Института Нильса Бора подчеркнул, что отключение АМОС может иметь серьезные последствия для климата Земли, включая изменение глобального распределения тепла и осадков. Он также отметил, что в то время как Европа может столкнуться с охлаждением, тропики станут еще жарче из-за уже существующих проблем с повышением температуры.

Ученые подчеркнули важность сокращения глобальных выбросов парниковых газов во избежание потенциального катастрофического сценария.

Полученные данные расходятся с последним отчетом Межправительственной группы экспертов по изменению климата, который считал изменение океанских течений в данном столетии "очень маловероятным".

Интересно отметить, что в прошлом уже были случаи нарушения циркуляции океана во время ледниковых периодов, сопровождающиеся экстремальными изменениями климата. Скорость текущего изменения климата составляет 1,5 градуса за столетие, что создает серьезные вызовы для сохранения стабильности нашей планеты.