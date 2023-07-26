NASA предложило Бразилии новый спутник для мониторинга проблемы тропических лесов

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Руководитель NASA Билл Нельсон недавно посетил Бразильский национальный институт космических исследований (INPE) и выдвинул предложение о расширении сотрудничества в области использования спутников для мониторинга и предотвращения разрушения тропических лесов Амазонки. По сообщению агентства Reuters, Нельсон сообщил, что в январе планируется запуск нового спутника, способного обеспечить чёткую съёмку деятельности под пологом леса.

Фото: http:// www.publicdomainpictures.net

Спутник, получивший название NISAR, разрабатывается в сотрудничестве с Индией. Он будет способен проникать сквозь густую листву джунглей, что позволит быстрее обнаруживать разрушительные лесные пожары, представляющие значительную угрозу для тропических лесов. Эта передовая технология поможет своевременно реагировать на подобные экологические вызовы.

Усилия по сохранению тропических лесов Амазонки дают многообещающие результаты. За период с января по июнь вырубка лесов в Бразилии сократилась на 33,6% по сравнению с предыдущим годом благодаря реализации экологической программы, инициированной президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

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