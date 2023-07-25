LHL: найдены общие особенности у долгожителей

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Группа учёных из Мадридского политехнического университета в Испании провела исследование на основе данных многолетнего проекта Vallecas Project, в котором участвовали люди в возрасте 70-85 лет без неврологических и психиатрических расстройств. Их целью было выявить общие особенности у долгожителей. Результаты работ специалистов опубликовал журнал The Lancet Healthy Longevity (LHL).

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Для исследования отобрали 64 человека в возрасте от 80 лет и старше, у которых память сохранилась на уровне здоровых людей. Их результаты сравнили с контрольной группой из 55 обычных пожилых людей со средним возрастом 82,4 года.

Учёные провели нейропсихологические и клинические обследования, МРТ-сканирование и генетический анализ. Они также собрали демографические данные и информацию об образе жизни участников.

Результаты исследования показали, что долгожительство связано с рядом факторов (физическая активность, образование и социально-экономический статус). Среди тех, кто участвовал в исследовании, наблюдалось значительно большее количество людей с музыкальным образованием. Также участниками были те, кто развёлся или расстался со своей второй половиной. Этим лицам свойственна более высокая степень независимости в повседневной жизни.

Кроме того, долгожители проявили отличные результаты в тесте на чтение для взрослых (National Adult Reading Test), что говорит об их хорошей памяти и когнитивных способностях на протяжении долгого времени.

У участников наблюдались больший объём гиппокампа, более толстая передняя поясная кора и меньшая степень атрофии коры головного мозга по сравнению с обычными пожилыми людьми. Они также имели сохранность серого вещества в областях мозга, связанных с памятью, и холинергических ядрах.

Эти результаты исследования помогут лучше понять особенности долгожителей и могут быть полезны для разработки рекомендаций, направленных на поддержание здоровья у других людей.

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