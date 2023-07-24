Школьники из России выиграли медали на международной олимпиаде по химии

На 55-й Международной химической олимпиаде, проходившей в Цюрихе, российские школьники продемонстрировали блестящие результаты, завоевав три золотые и одну серебряную медали. О выдающихся результатах российской команды было официально объявлено Министерством образования РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Международная химическая олимпиада является уважаемым мероприятием с момента своего основания в 1968 году. Программа этого престижного соревнования включала как теоретический, так и практический туры, предлагая участникам продемонстрировать свое мастерство в различных областях химии.
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