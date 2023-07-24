Мо Гавдат, бывший исполнительный директор Google X, в своем прогнозе предвидит еще одно необычное последствие развития искусственного интеллекта. Гавдат твердо уверен, что в ближайшем будущем искусственный интеллект радикально изменит интимные отношения.
Как сообщает Naked Science, ссылаясь на авторитетное заявление, традиционные сексуальные отношения устаревают, и вскоре им на смену придут новые формы интимной близости. Один из прогнозов Гавдата связан с появлением гиперреалистичных секс-роботов, управляемых искусственным интеллектом.
Гавдат прогнозирует, что виртуальная и дополненная реальность станут полезными помощниками в установлении новых отношений. Эти технологии позволят людям симулировать сексуальный опыт, идентичный реальным встречам. Более того, они позволят получить такой опыт без риска нежелательной беременности, инфекционных заболеваний и других проблем.
Эксперт уверен, что различные аспекты интимной жизни могут быть воспроизведены с помощью специфических сигналов мозга. Это относится не только к физиологическим ощущениям, но и к эмоциональным аспектам отношений.
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