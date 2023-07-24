Naked Science: ИИ может заменить человека в постели

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Мо Гавдат, бывший исполнительный директор Google X, в своем прогнозе предвидит еще одно необычное последствие развития искусственного интеллекта. Гавдат твердо уверен, что в ближайшем будущем искусственный интеллект радикально изменит интимные отношения.

Фото: pixabay.com

Сдвиг в интимной жизни

Как сообщает Naked Science, ссылаясь на авторитетное заявление, традиционные сексуальные отношения устаревают, и вскоре им на смену придут новые формы интимной близости. Один из прогнозов Гавдата связан с появлением гиперреалистичных секс-роботов, управляемых искусственным интеллектом.

Возникновение секс-роботов

Гавдат прогнозирует, что виртуальная и дополненная реальность станут полезными помощниками в установлении новых отношений. Эти технологии позволят людям симулировать сексуальный опыт, идентичный реальным встречам. Более того, они позволят получить такой опыт без риска нежелательной беременности, инфекционных заболеваний и других проблем.

Эксперт уверен, что различные аспекты интимной жизни могут быть воспроизведены с помощью специфических сигналов мозга. Это относится не только к физиологическим ощущениям, но и к эмоциональным аспектам отношений.

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Человеческий мозг против Искусственного интеллекта: Реальность и Перспективы