Apple выпустила обновление 15.7.8 для старых моделей iPhone

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Apple представила свежее обновление мобильной платформы для iPhone. Новая версия iOS 16.6 стала уже шестым апдейтом с момента выпуска iOS 16 в сентябре 2022 года. В заметке к релизу Apple отмечает:

Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/175604/pub_59900e5a1410c3980a4e7da6_59900e8ee86a9ebf06d1a42a/scale_1200

"Это обновление включает важные исправления ошибок, касающихся системы безопасности. Мы настоятельно рекомендуем его установить всем пользователям."

iOS 16.6 можно загрузить "по воздуху", выбрав "Настройки" > "Основные" > "Обновление ПО".

Для тех, кто не может или не хочет обновляться до iOS 16, компания также выпустила обновление iOS 15.7.8 с аналогичными исправлениями и рекомендациями.

Установить iOS 15.7.8 возможно на такие устройства, как iPhone 6s (все модели), iPhone 7 (все модели), iPhone SE (1-го поколения), iPad Pro (все модели), iPad Air 2 и новее, iPad 5-го поколения и новее, iPad mini 4 и новее, а также iPod touch (7-го поколения).

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