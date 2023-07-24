Создатель ChatGPT запустил свою криптовалюту

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Стартап Сэма Альтмана, гендиректора компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, сегодня, 24 июля, запустит свой собственный токен Worldcoin (WLD), сообщает Semafor.

Фото: ютуб

Ранее стартап Worldcoin намекал на эту новость, опубликовав дату запуска токена в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

По данным Coindesk, команда Tools for Humanity, стоящая за Worldcoin, привлекла в мае $115 млн инвестиций. В раунде участвовали Blockchain Capital, a16z, Bain Capital Crypto и Distributed Global.

Компанию Worldcoin основали Сэм Альтман и Алекс Блани в 2019 году. Их планы включают использование технологии сканирования глаз для идентификации пользователей. Разработчики Worldcoin утверждают, что такой подход решит две проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Система позволит отличать людей от ботов и предоставит "форму всеобщего базового дохода, который сможет компенсировать потерю рабочих мест, вызванную повсеместным внедрением ИИ".

В прошлом месяце проект Worldcoin столкнулся с мошенничеством еще до своего запуска. Жители Китая, где нет возможности зарегистрироваться для получения токенов, приобретали сканы радужной оболочки глаза, сделанные в Камбодже и Африке, всего за $30.

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