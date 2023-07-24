Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Киллиан Мбаппе получил предложение в 300 млн евро за переход в "Аль-Хиляль"
Школьники из России выиграли медали на международной олимпиаде по химии
Кардиолог рассказал, почему человек становится гипертоником
Naked Science: ИИ может заменить человека в постели
Apple выпустила обновление 15.7.8 для старых моделей iPhone
Терапевт объяснил, какими опасностями для здоровья грозят частые перелёты
"Аль-Иттихад" подпишет контракт с французским нападающим
Турист испражнился на лицо спящего отдыхающего и вызвал возмущение
Туроператоры экстренно отменяют свои туры и сворачивают чартеры

Создатель ChatGPT запустил свою криптовалюту

1:31
Наука

Стартап Сэма Альтмана, гендиректора компании OpenAI, разработавшей ChatGPT, сегодня, 24 июля, запустит свой собственный токен Worldcoin (WLD), сообщает Semafor.

Создатель ChatGPT запустил свою криптовалюту
Фото: ютуб

Ранее стартап Worldcoin намекал на эту новость, опубликовав дату запуска токена в Twitter (соцсеть заблокирована в России).

По данным Coindesk, команда Tools for Humanity, стоящая за Worldcoin, привлекла в мае $115 млн инвестиций. В раунде участвовали Blockchain Capital, a16z, Bain Capital Crypto и Distributed Global.

Компанию Worldcoin основали Сэм Альтман и Алекс Блани в 2019 году. Их планы включают использование технологии сканирования глаз для идентификации пользователей. Разработчики Worldcoin утверждают, что такой подход решит две проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Система позволит отличать людей от ботов и предоставит "форму всеобщего базового дохода, который сможет компенсировать потерю рабочих мест, вызванную повсеместным внедрением ИИ".

В прошлом месяце проект Worldcoin столкнулся с мошенничеством еще до своего запуска. Жители Китая, где нет возможности зарегистрироваться для получения токенов, приобретали сканы радужной оболочки глаза, сделанные в Камбодже и Африке, всего за $30.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные

Учёные провели исследование и выяснили, какие полезные привычки могут значительно повысить продолжительность жизни.

Nutrition: восемь простых привычек продлевают мужчинам жизнь на 24 года
Три "путинских удара" - по Бахмуту, Одессе и турецким мечтам
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
В России отрицают обвинения Киева в атаке на храм в Одессе. Что произошло в городе? Петр Ермилин "100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
"Москали, сдаемся!": ВСУ массово дезертируют под огнем и расстрелами
"Москали, сдаемся!": ВСУ массово дезертируют под огнем и расстрелами
Последние материалы
Кардиолог рассказал, почему человек становится гипертоником
Naked Science: ИИ может заменить человека в постели
Apple выпустила обновление 15.7.8 для старых моделей iPhone
Терапевт объяснил, какими опасностями для здоровья грозят частые перелёты
"Аль-Иттихад" подпишет контракт с французским нападающим
Турист испражнился на лицо спящего отдыхающего и вызвал возмущение
Туроператоры экстренно отменяют свои туры и сворачивают чартеры
Эксперты назвали переломы лап самой частой летней травмой среди котов
Sky Sports: "ПСЖ" продаст Мбаппе в Саудовскую Аравию за 300 млн евро
Bloomberg: Apple планирует повысить цены на iPhone в США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников