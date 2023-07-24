Компания Apple всегда придерживалась стратегического подхода к ценообразованию на американском рынке. Хотя напрямую они не повышали цены, стоимость и средний расход увеличивались по косвенным признакам. Однако теперь появилась вероятность того, что Apple может напрямую поднять цены на свои грядущие iPhone. Об этом сообщает издание wylsa. com.
По сообщениям Дебби Ву и Такаши Мотидзуки из Bloomberg, руководство Apple рассматривает возможность повышения стартовых цен на предстоящие модели iPhone без каких-либо существенных изменений в модельном ряду. Однако потенциальное повышение цен, скорее всего, ограничится линейкой Pro, а базовые модели, такие как iPhone 15 и 15 Plus в США, останутся неизменными.
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