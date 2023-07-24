Bloomberg: Apple планирует повысить цены на iPhone в США

0:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Apple всегда придерживалась стратегического подхода к ценообразованию на американском рынке. Хотя напрямую они не повышали цены, стоимость и средний расход увеличивались по косвенным признакам. Однако теперь появилась вероятность того, что Apple может напрямую поднять цены на свои грядущие iPhone. Об этом сообщает издание wylsa. com.

Фото: dv.ee

По сообщениям Дебби Ву и Такаши Мотидзуки из Bloomberg, руководство Apple рассматривает возможность повышения стартовых цен на предстоящие модели iPhone без каких-либо существенных изменений в модельном ряду. Однако потенциальное повышение цен, скорее всего, ограничится линейкой Pro, а базовые модели, такие как iPhone 15 и 15 Plus в США, останутся неизменными.

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