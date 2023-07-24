Российская платформа Bookmate стала доступнее для людей с плохим зрением

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Bookmate, российская платформа, отделившаяся от международной компании Bookmate Limited и вошедшая в состав "Яндекса" в июне 2022 года, ввела в свое приложение поддержку экранного чтения. Эта новая функция позволяет пользователям с ослабленным зрением прослушивать книги, не имеющие аудиоверсии, сообщает издание wylsa. com

Фото: sotny. ru/item/3529059

Скринридеры — это приложения, предназначенные для чтения вслух содержимого, отображаемого на экране устройства. Для корректной работы этих приложений все элементы интерфейса должны быть правильно обозначены и организованы. Несмотря на то что это требование может показаться простым, не все разработчики приложений выполняют его. Bookmate присоединяется к списку других приложений, адаптированных для слабовидящих, таких как "Такси", "Поиск", "Магазин", "Яндекс-браузер", веб-карты и "Умная камера".

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