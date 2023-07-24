Российский "Букмейт" стал доступнее для незрячих людей

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

В июне 2022 года российский сервис "Букмейт" отделился от международной компании Bookmate Limited и присоединился к "Яндексу".

Фото: https://minkult.49gov.ru/common/upload/21/news/cover/org_Proyecto-Somos-Todos-Braille-nzzehfka8pvj2plszq4vzgiwb20ff6292ncfugufwu.jpg

В новой версии приложения была добавлена поддержка скринридеров. Теперь незрячие пользователи смогут слушать книги, для которых нет аудиоверсий.

Скринридеры — это приложения, предоставляющие доступ к содержимому экрана заочно. Для надлежащей работы таких приложений необходимо разметить и подписать все элементы интерфейса. Это кажется очень простым требованием, но не все разработчики приложений удовлетворяют его.

"Букмейт" — далеко не первое приложение, которое адаптировано для использования незрячими. Среди других таких приложений можно назвать "Такси", "Поиск", "Лавку", "Яндекс Браузер", веб-версию карт и "Умную камеру".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.