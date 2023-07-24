Российский "Букмейт" стал доступнее для незрячих людей

В июне 2022 года российский сервис "Букмейт" отделился от международной компании Bookmate Limited и присоединился к "Яндексу".
В новой версии приложения была добавлена поддержка скринридеров. Теперь незрячие пользователи смогут слушать книги, для которых нет аудиоверсий.
Скринридеры — это приложения, предоставляющие доступ к содержимому экрана заочно. Для надлежащей работы таких приложений необходимо разметить и подписать все элементы интерфейса. Это кажется очень простым требованием, но не все разработчики приложений удовлетворяют его.
"Букмейт" — далеко не первое приложение, которое адаптировано для использования незрячими. Среди других таких приложений можно назвать "Такси", "Поиск", "Лавку", "Яндекс Браузер", веб-версию карт и "Умную камеру".
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