Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-психотерапевт рассказал, как избавиться от зависимости от телефона
Певица Ани Лорак прилетела в Россию ради выступления на концерте в честь Дня металлурга
В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек
Украинские мошеннические "колл-центры" нашли новых жертв в Европе
Military Watch: в США рассказали, чего стоят бойцам ВСУ попытки прорвать российскую оборону
Анна Семенович сузила лицо с помощью косметологической процедуры: skin tyte
Макрон заявил об угрозе пожаров почти в половине департаментов Франции из-за засухи
Патрушев: Запад не хочет принимать многополярную систему мира
В Белгородской области отказались восстанавливать обстрелянные дома из-за богатства их владельцев

Вечная жизнь: ученые нашли существо, которое может начинать жизненный цикл заново

1:23
Наука

Самым удивительным существом, которое было обнаружено до сих пор, является бессмертная медуза. Наблюдения показали, что когда эта медуза получает повреждение или стареет, она сразу активирует удивительный процесс в своем организме — процесс отката. Фактически, она возвращается в свою молодость и начинает расти заново, сообщают "Ежедневные Новости Владивостока".

Вечная жизнь: ученые нашли существо, которое может начинать жизненный цикл заново
Фото: pixabay.com

Существование этого вида медузы было описано еще в 1883 году, но лишь спустя столетие человечество смогло обнаружить и изучить этого удивительного существа собственными глазами. Ученые установили, что бессмертная медуза может начинать новый жизненный цикл аж десять раз за два года. Это удивительное открытие поражает ученых, так как обычно клетки ДНК со временем подвергаются повреждениям и гибели, но у этой медузы происходит нечто уникальное — она способна бесконечно повторять свой жизненный цикл.

Это открытие является невероятно важным, и в будущем оно может раскрывать перед человечеством тайны вечной жизни. Такое уникальное явление может быть основой для дальнейших исследований в области биологии и медицины, помогая нам понять процессы старения и, возможно, найти пути к продления жизни человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ОНА БЕССМЕРТНА - МЕДУЗА TURRITOPSIS NUTRICULA || ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Польша ищет новые источники газа и нефти
Польша ищет новые источники газа и нефти
Последние материалы
В Алжире жертвами пожаров стали 15 человек
Почему владельцы подержанных машин должны обязательно возить с собой автопластилин
Украинские мошеннические "колл-центры" нашли новых жертв в Европе
Military Watch: в США рассказали, чего стоят бойцам ВСУ попытки прорвать российскую оборону
Макрон заявил об угрозе пожаров почти в половине департаментов Франции из-за засухи
Правильный уход за камелией предполагает полутень и кислую почву
Патрушев: Запад не хочет принимать многополярную систему мира
В Белгородской области отказались восстанавливать обстрелянные дома из-за богатства их владельцев
После кражи очков в аэропорту глава норвежской партии ушел в отставку
За сутки по Крымскому мосту проехало почти 9 тыс. автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников