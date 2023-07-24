Вечная жизнь: ученые нашли существо, которое может начинать жизненный цикл заново

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Самым удивительным существом, которое было обнаружено до сих пор, является бессмертная медуза. Наблюдения показали, что когда эта медуза получает повреждение или стареет, она сразу активирует удивительный процесс в своем организме — процесс отката. Фактически, она возвращается в свою молодость и начинает расти заново, сообщают "Ежедневные Новости Владивостока".

Фото: pixabay.com

Существование этого вида медузы было описано еще в 1883 году, но лишь спустя столетие человечество смогло обнаружить и изучить этого удивительного существа собственными глазами. Ученые установили, что бессмертная медуза может начинать новый жизненный цикл аж десять раз за два года. Это удивительное открытие поражает ученых, так как обычно клетки ДНК со временем подвергаются повреждениям и гибели, но у этой медузы происходит нечто уникальное — она способна бесконечно повторять свой жизненный цикл.

Это открытие является невероятно важным, и в будущем оно может раскрывать перед человечеством тайны вечной жизни. Такое уникальное явление может быть основой для дальнейших исследований в области биологии и медицины, помогая нам понять процессы старения и, возможно, найти пути к продления жизни человека.

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ОНА БЕССМЕРТНА - МЕДУЗА TURRITOPSIS NUTRICULA || ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ