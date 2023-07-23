Рак молочной железы, наиболее распространенная форма рака среди российских женщин, обрел грозного противника в Научно-клиническом центре № 2 Национального медицинского исследовательского центра имени академика Б. В. Петровского. Новаторская методика вакуумной аспирационной биопсии (ВАБ), позволяющая удалять опухоль всего за тридцать минут, стала решающим фактором в борьбе с раком молочной железы, пишет Planet Today.
Одним из наиболее значимых преимуществ метода ВАБ является возможность одновременного прицельного удаления нескольких опухолей размером до 2-3 см. Самое приятное, что процедура проводится амбулаторно, исключая необходимость госпитализации. Весь процесс занимает всего 15-30 минут и проводится под местной анестезией, что обеспечивает комфорт пациентки на протяжении всей процедуры.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
У армии РФ есть шанс на остановку контрнаступления боевиков ВСУ, следует из сегодняшнего заявления отставного офицера НАТО Ставроса Атламазоглу.