Planet Today: Появился способ удалять опухоль за 30 минут

1:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Рак молочной железы, наиболее распространенная форма рака среди российских женщин, обрел грозного противника в Научно-клиническом центре № 2 Национального медицинского исследовательского центра имени академика Б. В. Петровского. Новаторская методика вакуумной аспирационной биопсии (ВАБ), позволяющая удалять опухоль всего за тридцать минут, стала решающим фактором в борьбе с раком молочной железы, пишет Planet Today.

Фото: Fotodom. ru

Универсальность и амбулаторное применение

Одним из наиболее значимых преимуществ метода ВАБ является возможность одновременного прицельного удаления нескольких опухолей размером до 2-3 см. Самое приятное, что процедура проводится амбулаторно, исключая необходимость госпитализации. Весь процесс занимает всего 15-30 минут и проводится под местной анестезией, что обеспечивает комфорт пациентки на протяжении всей процедуры.

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