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Science: Во Франции научились прогнозировать землетрясения при помощи GPS

Наука

В новаторской публикации в журнале Science французские специалисты из Университета Лазурного берега представили инновационную методику прогнозирования землетрясений на основе высокоточных данных GPS.

Science: Во Франции научились прогнозировать землетрясения при помощи GPS
Фото: pxhere.com

Разгадка тонких движений Земли

Исследователи обратили внимание на то, что в преддверии подземных толчков происходят тонкие сдвиги плит земной коры. Эти смещения настолько слабы, что даже самое чувствительное оборудование не в состоянии их обнаружить. Группа исследователей обобщила данные, полученные с помощью GPS-измерений, проводившихся каждые пять минут в течение 48 часов перед 90 различными землетрясениями.

Анализ полученных данных

Проанализировав полученные данные, специалисты отметили, что наиболее значительное ускорение смещений наблюдалось в 23 последних точках измерений, а в семи последних точках были зафиксированы максимальные значения за весь период мониторинга. На основании этих наблюдений исследователи сделали вывод, что локальные движения земной коры усиливаются примерно за два-три часа до землетрясения, что позволяет делать прогнозы незадолго до его начала.

Ученые подчеркнули, что их результаты были получены на основе обширной выборки. Однако для определенных событий потребуются более точные GPS-датчики. Потенциально это может быть достигнуто за счет увеличения числа спутников в спутниковой группировке.

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Прогноз землетрясений - Евгений Рогожин
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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