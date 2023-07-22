РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Северное полушарие столкнулось с образованием пояса экстремальной жары, который привёл к тепловым куполам над южными штатами США и Северным Китаем, а также тепловому удару для Европы из Сахары. В результате были побиты тысячи температурных рекордов как на суше, так и в Мировом океане, а также зарегистрированы гибели людей. Причины таких явлений проанализированы журналистами РИА Новости.

Фото: NASA

Лето принесло несколько глобальных погодных рекордов: июнь и июль стали самыми тёплыми месяцами по меньшей мере с 1979 года. Средняя температура на планете достигла аномальных значений, а нагрев Мирового океана превысил средние показатели на 0,8 градуса.

Северное полушарие сталкивается с аномальными волнами тепла. Особенно затронуты южные регионы США, Европы и север Китая. Всё это свидетельствует о серьёзных изменениях в климатической системе.

Аномально жаркую погоду учёные связывают с сбоями в общей зональной циркуляции атмосферы. Отмечается, что высотное струйное течение в Северном полушарии было заблокировано, что привело к скоплению большого количества тепла.

Специалисты предполагают, что вышеуказанные сбои обусловлены сочетанием нескольких факторов, включая действие Эль-Ниньо. Тепловые куполы, образовавшиеся из-за неподвижности воздуха и тепла на юге США и востоке Китая, также привели к рекордным температурам.

Долгосрочные прогнозы погоды пока ещё предстоит уточнить. Однако учёные подчеркивают, что Эль-Ниньо только начинает свое воздействие и его сила и последствия станут более заметными в зимний период.

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