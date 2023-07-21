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Sputnik: Учёные и исследователи массово мигрируют в Китай

1:43
Наука

Китай становится одним из ведущих центров притока исследователей и ученых, что обусловлено изменением политики Запада и привлекательностью более благоприятной среды для научной деятельности.

Sputnik: Учёные и исследователи массово мигрируют в Китай
Фото: pxhere. com

Китай становится все более привлекательным

За последние два десятилетия Китай стал свидетелем значительного притока высокопоставленных сотрудников из европейских технологических компаний: более 30 000 специалистов переехали в эту страну. В недавнем отчете компании Strider Technologies содержится обвинение Китая в проникновении в западные фирмы и институты с целью содействия передаче европейских технологий и талантов в Китайскую Народную Республику (КНР).

Привлекательность китайского исследовательского ландшафта

Привлекательность Китая для исследователей заключается в благоприятной социально-политической обстановке, финансовых стимулах и ориентации на чисто научную деятельность. Страна предлагает такие привлекательные преимущества, как высокая зарплата, безопасность, чистота и современные удобства. Кроме того, Китай предоставляет большое количество некоммерческих грантов, что создает идеальные условия для проведения фундаментальных и прикладных исследований.

Препятствия на пути обмена и служебная информация

Хотя миграция специалистов в области высоких технологий в Китай многообещающа, существуют значительные препятствия, особенно в области обмена служебной информацией. Однако успешное сотрудничество может привести к значительному прогрессу и развитию китайских технологий и способствовать углублению сотрудничества между Европой и Китаем.

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Как Китай захватывает мир? / История от бедной деревни до главного мирового строителя @posle_zavtra
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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