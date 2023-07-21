Business Insider: В США наступил кризис общественного здравоохранения

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Новое исследование показало, что число американцев, страдающих от необратимых последствий неправильных медицинских диагнозов, выше, чем предполагалось ранее.

Фото: 100med.ru

Тревожные выводы

Ученые из Медицинской школы Джона Хопкинса провели исследование и выяснили, что 795 тыс. американцев постоянно теряют трудоспособность или даже умирают из-за ошибочных медицинских диагнозов. Шокирующее число может достигать 1,02 млн. человек, что подчеркивает серьезность проблемы.

Исследование показало, что почти половина пациентов с неправильным диагнозом, а это 371 тыс. человек, в конечном итоге погибли от последствий диагностических ошибок. Д-р Дэвид Ньюман-Токер, директор Центра диагностического мастерства Джона Хопкинса, подчеркнул, что диагностические ошибки представляют собой кризис общественного здравоохранения, на который не хватает ресурсов.

Пять наиболее часто ошибочно диагностируемых заболеваний

Среди всех неправильно диагностированных случаев выделяются пять заболеваний, на долю которых приходится 38,7% от общего числа. Это инсульт, сепсис, пневмония, венозная тромбоэмболия (образование тромбов в венах) и рак легкого.

Диагностические ошибки часто возникают при появлении у пациентов симптомов, отличающихся от тех, которые чаще всего характерны для данного заболевания. Например, при инсульте хорошо известны такие классические симптомы, как слабость с одной стороны и невнятная речь. Однако другие признаки, такие как головокружение, головная боль, усталость, также могут указывать на инсульт, но врачи часто игнорируют их как менее серьезные проблемы. Об этом сообщает Business Insider.

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МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В США - ЦЕНЫ И ПРИМЕРЫ