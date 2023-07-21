Коллекционеры в восторге: iPhone I установил рекордную стоимость на аукционе LCG

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

На аукционе LCG был продан один из первых смартфонов Apple iPhone I, выпущенных 16 лет назад, который установил рекордную стоимость, ушедшую с молотка за 190 373 доллара(~17 205 911 рублей). Этот случай превратил исторический гаджет в один из самых драгоценных артефактов в мировой истории.

Фото: khaleejtimes.com

В течение последнего года цена на это устройство постепенно росла, достигнув небывалых высот. Устаревший как с технической, так и моральной точек зрения, телефон представляет огромную ценность для коллекционеров, готовых заплатить за него значительные суммы.

Проданный iPhone является оригинальным телефоном, до сих пор невскрытым в своей коробке — именно такие аппараты наиболее востребованы у коллекционеров. Скорее всего, существуют и другие аналогичные устройства, что может привести к дальнейшему росту цен и установке новых рекордов.

В то же время, стоит ожидать увеличения стоимости iPhone I даже в распакованном состоянии. Эксперты предполагают, что однажды цена на этот смартфон может превысить стоимость легендарного компьютера Apple-1, проданного за 905 000 долларов.

iPhone I ассоциируется с настоящей революцией в мире мобильной электроники. Если вы были обладателем первой модели iPhone, стоит задуматься о его дальнейшей судьбе.

При сохранении текущих тенденций, ваши потомки могут стать обладателями сокровищ, когда цена на этот раритет достигнет еще более впечатляющих высот. На старте продаж в 2007 году гаджет предлагался по цене 599 долларов за версию с 8 Гб памяти. Более редкая версия с 4 Гб памяти стоила 499 долларов.

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