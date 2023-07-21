Ученые выявили связь между болезнями сердца и недостатком сна

4:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Опубликованные в журнале Science в четверг (20 июля) результаты исследования показывают, что болезнь сердца может нарушить производство сна у гормона мелатонина в мозгу из-за повреждения группы нервов, иннервирующих или подключающихся к обоим органам — верхний шейный сплет (SCG).

Фото: bed4you.com.ua

Эти нервы, находящиеся в шее, являются частью вегетативной нервной системы, которая регулирует непроизвольные процессы в организме, такие как дыхание и сердечный ритм.

Поскольку нервы, исходящие от SCG, соединяются как с сердцем, так и с шишковидной железой — маленькой структурой в мозге, отвечающей за производство мелатонина, проблемы с сердцем могут объяснить, почему производство мелатонина в организме нарушается.

"Представьте сплет как электрический выключатель", — сказал старший автор Стефан Энгельхардт, профессор фармакологии и токсикологии Технического университета Мюнхена. — "У пациента, страдающего нарушениями сна после заболевания сердца, можно представить проблему с одним проводом, вызывающую возгорание в выключателе, а затем распространение на другой провод".

Исследование является "важным и своевременным", — сказала Брук Аггарвал, доцент медицинских наук Колумбийского университета, не участвовавшая в исследовании, в электронном письме для Live Science, отмечая, что оно "предполагает новый механизм, который может помочь объяснить, почему у людей с болезнями сердца больше склонности к нарушениям сна".

Снижение качества сна как распространенный побочный эффект болезни сердца

Трудности с сном являются распространенным побочным эффектом болезни сердца. Например, до 73% людей с сердечной недостаточностью испытывают симптомы бессонницы. Прошлые исследования показали, что у людей с болезнями сердца уровень мелатонина снижен, но учёные не знали, почему.

В новом исследовании исследователи проанализировали образцы тканей мозга умерших от болезней сердца пациентов и у людей без сердечных заболеваний. Этот анализ посмертных образцов показал уменьшение числа нервных волокон, или аксонов, в SCG у людей с болезнью сердца по сравнению с контрольной группой "сердечно-здоровых" людей. SCG у людей с болезнью сердца также был сильно изменен и увеличен в размерах.

В экспериментах на мышах исследовательская группа обнаружила наличие иммунных клеток, называемых макрофагами, которые поглощают больные и поврежденные клетки, в шейных сплетениях у мышей с болезнью сердца, и нервы у мышей показали признаки воспаления и рубца. У мышей также было меньше аксонов в шишковидных железах и меньше мелатонина в их крови по сравнению с здоровыми мышами.

Циркадные ритмы мышей — внутренние процессы, регулирующие реакцию организма на день и ночь — также были нарушены, что проявлялось в изменениях их обменных процессов и уровне активности, например.

Исследователи установили, что полное восстановление уровня мелатонина у мышей было достигнуто при его приеме, а также при использовании препаратов для уничтожения макрофагов в шейных сплетениях у мышей.

Так как эти анализы проводились на мышах и только на 16 человеках, ученые отметили в статье, что "требуются дополнительные исследования", чтобы выявить механизмы, которые побуждают иммунные клетки переходить в SCG. Это может включать изучение нервных клеток, соединяющих сердце и спинной мозг, а также мессенджеров — белков цитокинов, которые вызывают макрофагов. Со временем команда исследователей считает, что их исследование может открыть путь к разработке новых препаратов для лечения нарушений сна, вызванных болезнью сердца.

"Теперь крайне важно провести рандомизированное клиническое исследование, чтобы определить, насколько терапевтический мелатонин действительно эффективен в лечении нарушений сна у пациентов с хроническими заболеваниями сердца", — сообщил Энгельхардт в электронной почте для Live Science.

Ведь если его эффективность будет доказана, "это позволит избежать многим пациентам ненужных побочных эффектов, которые сопутствуют стандартным снотворным препаратам".

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