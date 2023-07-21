ТАСС: Компания Илона Маска разрабатывает протезы, управляемые датчиком в голове

Стартап Neuralink был основан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые планируется вживлять в человеческий мозг. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: publicdomainpictures.net

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, планирует разработку протезов конечностей, которыми можно будет управлять с помощью датчика, вживленного в мозг человека.

Эту возможность открывают технологии передачи сигнала от мозга компьютеру и опыт создания человекоподобных роботов, сообщает Business Insider, цитируя слова бизнесмена.

В результате объединения нейротехнических разработок Neuralink и опыта создания человекоподобного робота Optimus от Tesla появляется возможность создать "роботизированную руку или ногу, такую же хорошую, как биологическая, а в перспективе даже лучше", как сообщается на портале.

"Маска сказал, что мы верим, что мы можем фактически создать кибертело с невероятными возможностями".

Бизнесмен считает, что такие нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, который сможет противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером напрямую при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания объявила, что получила разрешение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США на проведение клинических испытаний на человеке.

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