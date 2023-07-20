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Nature: Людей, у которых нет симптомов COVID-19, объединяет общая черта

2:23
Наука

За последние три года COVID-19, вызываемый смертельно опасным коронавирусом SARS-CoV-2, унес около 7 млн. жизней. Несмотря на многократное заражение, у некоторых людей симптомы заболевания остаются нетронутыми. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) сделали важное открытие, которое может объяснить этот феномен и, возможно, проложить путь к созданию более эффективных вакцин и методов лечения.

Nature: Людей, у которых нет симптомов COVID-19, объединяет общая черта
Фото: wikipedia

Связь между бессимптомными инфекциями и генами

Глобальное исследование, проведенное под руководством UCSF, было сосредоточено на людях, перенесших бессимптомные инфекции после заражения вирусом SARS-CoV-2. Было обнаружено, что примерно каждый пятый бессимптомный человек является носителем генного варианта HLA-B*15:01 — гена, отвечающего за иммунный ответ.

Более того, исследование показало, что даже у тех, кто никогда не был инфицирован вирусом, но обладал геном HLA-B*15:01, иммунные клетки реагировали на фрагменты белка SARS-CoV-2. Это позволяет предположить, что иммунитет может развиваться в ответ на воздействие других инфекций, что подчеркивает важность понимания ранних иммунологических особенностей, способствующих клиренсу вируса.

Иммунологическая память и перекрестная реактивность

Еще одним интересным результатом исследования стало то, что Т-клетки людей с вариантом HLA-B*15:01, которые до пандемии никогда не встречались с SARS-CoV-2, демонстрировали устойчивый иммунный ответ на фрагменты белка SARS-CoV-2. Эти фрагменты имели общие генетические последовательности с другими сезонными коронавирусами, вызывающими простудные заболевания. Следовательно, их Т-клетки могли распознавать различные варианты COVID-19, включая вариант Omicron.

Такая перекрестная реактивность свидетельствует о силе нашей иммунологической памяти, которая играет важную роль в поддержании нашего здоровья, позволяя распознавать знакомых захватчиков и бороться с ними, даже если они слегка изменили свой внешний вид. Рецензируемое исследование опубликовано в журнале Nature.

 

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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