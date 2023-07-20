PLOS One: Открыта причина высокого роста жителей Новой Зеландии

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, ученые из Университета штата Огайо пролили свет на особенности телосложения новозеландцев по сравнению с другими полинезийскими племенами. Исследование показало, что высокий рост новозеландцев объясняется способностью их предков преодолевать холодные воды, не замерзая. Эта адаптация оказала длительное влияние на их потомков.

Фото: Splash/ All Over

Связь между ростом и адаптацией

Результаты исследований убедительно свидетельствуют о том, что увеличение роста современного населения Новой Зеландии является результатом адаптации предков. Люди с большей массой тела и ростом были лучше приспособлены к суровому морскому путешествию с Таити, что обеспечило их выживание и успешное заселение Новой Зеландии.

Последствия исследования

Понимание связи между адаптацией предков и уникальным ростом новозеландцев позволяет получить ценные сведения об истории миграции и расселения людей. Это исследование не только обогащает наши знания о происхождении полинезийцев, но и подчеркивает значение экологических проблем в формировании эволюции человека.

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