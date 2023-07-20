The British Library: история Англии была фальсифицирована

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В результате работы сотрудники Британской библиотеки с помощью новой технологии обработки изображений обнаружили скрытый текст в "Анналах" Уильяма Кэмдена. Эта историческая хроника является первоисточником, проливающим свет на правление королевы Елизаветы I.

Фото: politobzor.net

Откровения о фальсификации

Как сообщается на сайте Британской библиотеки, после смерти королевы Елизаветы I несколько фрагментов хроники были подвергнуты значительной фальсификации в угоду интересам новой правительницы.

Уильям Кэмден (1551-1623 гг.), историк, создавший "Анналы", оставил наследие для многих поколений исследователей тюдоровской Англии эпохи Елизаветы I. Интересно, что эти хроники были опубликованы только в 1615 году, во времена правления короля Якова I (Якова VI Шотландского). Существовала гипотеза о том, что придворный летописец изменил некоторые фрагменты, чтобы продемонстрировать лояльность новому монарху. Теперь эта теория получила подтверждение.

Неразгаданная веками истина

Согласно тем же "Анналам", на смертном одре Елизавета назвала своего преемника, и им оказался не кто иной, как сын Марии Стюарт, шотландский король Яков VI, который в Англии царствовал как Яков I.

Однако недавние исследования показали, что в первоначальном варианте текста, описывающего смерть Елизаветы, говорилось, что она не могла говорить из-за сильной боли. Никаких указаний относительно ее преемника не было. Обе рукописные версии, несомненно, были написаны самим Кэмденом.

Судя по всему, новый король настоятельно просил историка внести изменения в этот раздел хроники. Это не единственный случай, когда подлинная история Англии была заменена вымышленной. Есть и другие признаки подделки, и исследование этих рукописей продолжается.

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