В МГМУ имени Сеченова нашли способ диагностики рака с помощью цифровой биопсии

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Московский государственный медицинский университет (МГМУ) имени Сеченова представил новую методику распознавания рака. Этот способ позволяет исследовать опухоли без необходимости проведения хирургического вмешательства. О деталях рассказал доктор медицинских наук Евгений Сирота, сообщает Газета.Ru.

Фото: Fotodom.ru

Традиционная биопсия требует извлечения ткани из организма пациента для последующего морфологического исследования. Однако это может быть травматичным для человека. Российский университет предложил использовать цифровую биопсию, основанную на применении специальных алгоритмов для определения доброкачественной или злокачественной природы опухоли.

Новый метод предоставляет возможность получить максимально точную информацию, что помогает подобрать наиболее эффективную терапию для пациента. Этот способ может значительно улучшить диагностику и лечение раковых заболеваний, минимизируя травматичность процедур для больных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Профилактика рака