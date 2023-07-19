Климатолог Джеймс Хансен из США предсказал, что температура на планете достигнет рекордного значения за последний миллион лет. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам Хансена, с начала эпохи промышленной революции общая температура на Земле повысилась примерно на 1,2 градуса, что увеличило вероятность экстремально высоких температур летом на 20 процентов. В сравнении: 50 лет назад этот риск составлял всего один процент.
"Если мы не уменьшим выбросы парниковых газов, перед человечеством стоит еще много проблем", — заявил 82-летний ученый, отметив, что мир осознанно движется к новому температурному рубежу, так как заранее знал о глобальном потеплении. Хансен предупредил, что глобальное потепление приведет к засухам и более сильным жарким волнам, чем в настоящее время. В новом исследовании, которое еще не прошло экспертизу, ученый утверждает, что темпы глобального потепления ускоряются, несмотря на естественные колебания, такие как явление Эль-Ниньо. Однако не все специалисты согласны с этим утверждением.
Например, Мэтью Хубер, эксперт по палеоклиматологии из Университета Пердью, заявил, что говорить о ускорении темпов потепления пока рано. Однако он согласился с тем, что если глобальная температура повысится еще на один градус или более, то в мире будет так жарко, как не было за последний миллион лет, в период плиоцена. Ученые полагают, что к концу века общая температура может подняться на один градус или даже больше, если человечество не сократит выбросы вредных веществ.
"Мы повышаем температуру до уровня плиоцена, и это выходит за пределы человеческого опыта. Это огромные изменения, с которыми большинство существ на Земле не сталкивалось", — сказал Хубер. По словам ученого, в период плиоцена уровень моря в среднем был на 20 метров выше, чем в настоящее время. В этом случае большинство прибрежных городов оказалось бы под водой.
В 1988 году Джеймс Хансен, работая в НАСА, выступил перед Конгрессом США с прогнозом глобального потепления. С тех пор эта проблема стала активно обсуждаться в обществе и на высоком политическом уровне. В настоящее время Хансен является профессором экологии и изучения Земли в Колумбийском университете.
6 июля средняя температура на Земле установила исторический рекорд, достигнув отметки 17,23 градуса впервые в истории. В настоящее время аномальная жара наблюдается в Южной Европе и в Китае.
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