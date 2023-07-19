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Многолетнее исследование: Разговоры по телефону вызывают гипертонию

5:48
Наука

Мобильные Телефоны и Здоровье Сердца: Новые Открытия

Появление мобильных телефонов вызвало опасения относительно негативного воздействия излучения на здоровье людей. Сплетни о том, что мозги "варятся" от использования мобильников, оказались преувеличенными, но вопрос безопасности мобильных телефонов до сих пор остается открытым. Исследование, проведенное международной группой ученых в течение 12 лет, проливает свет на новые факты о риске разговоров по мобильному телефону. Оказывается, главной целью радиоизлучения телефона является сердце.

Многолетнее исследование: Разговоры по телефону вызывают гипертонию
Фото: pixabay. com

Методика исследования и результаты

Группа ученых, возглавляемая профессорами Южного медицинского университета (Гуанчжоу, Китай), изучила привычки и здоровье 212 046 взрослых в возрасте от 37 до 73 лет на протяжении 12 лет. Для исследования использовались данные проекта UK Biobank. В начале исследования все участники, независимо от пола, не имели гипертонии и обладали здоровой сердечно-сосудистой системой. Однако все изменилось, когда прозвучал звонок на мобильном телефоне…

Участники исследования заполняли опросник, в котором сообщали о продолжительности разговоров, их частоте, количестве звонков в неделю и длительности использования мобильных и стационарных телефонов (включая гарнитуры и громкую связь). Человек считался пользователем мобильного телефона, если он совершал или принимал звонки хотя бы раз в неделю. Результаты анализа оказались весьма примечательными. В европейском журнале European Heart Journal — Digital Health ученые опубликовали результаты, согласно которым использование мобильного телефона более 30 минут в неделю увеличивает риск развития гипертонии в среднем на 12%.

Влияние минут разговора на здоровье

Оказалось, что преодоленный порог в 30 минут в неделю стал определяющим фактором между людьми, у которых сердце оставалось здоровым в течение 12 лет, и теми, у кого возникло повышенное артериальное давление. В ходе исследования были учтены генетическая предрасположенность, раса, пол, возраст и другие факторы. Все эти аспекты не играли роли. Единственным значимым фактором, определяющим вероятность развития гипертонии, было количество минут разговора по мобильному телефону — менее 30 минут. И чем больше времени было потрачено на разговоры, тем выше был риск заболевания, что, в свою очередь, увеличивает вероятность инсультов, инфарктов и, в конечном счете, смерти.

Профессор Сяньхуэй Цинь (Xianhui Qin) из Южного медицинского университета (Гуанчжоу, Китай), один из авторов исследования, отмечает:

"Именно количество минут, проведенных в разговорах по мобильному телефону, оказывает влияние на здоровье сердца. Большее количество минут означает больший риск. Годы использования телефона или использование гарнитуры не влияют на вероятность развития гипертонии. Для подтверждения полученных результатов требуются дополнительные исследования".

Значение исследования и статистические данные

На сегодняшний день мобильные телефоны используют почти три четверти населения Земли в возрасте от 10 лет и старше. Почти 1,3 миллиарда взрослых в возрасте от 30 до 79 лет в мире страдают от повышенного артериального давления (гипертонии). Результаты предыдущих исследований о влиянии мобильных телефонов на риск развития гипертонии были противоречивыми, возможно, потому что они учитывали различные факторы, такие как разговоры, отправку SMS, игры и т. д. Однако влияние высокочастотного радиосигнала на кровеносные сосуды известно: он вызывает кратковременное повышение артериального давления в момент разговора.

В исследовании приняли участие 54-летние участники, среди которых 62% были женщинами. 88% участников использовали мобильные телефоны. За период 12-летнего наблюдения гипертония развилась у 13 984 (7%) участников. Риск развития гипертонии у пользователей мобильных телефонов был выше на 7% по сравнению с непользователями. У людей, разговаривающих по мобильному телефону 30 минут и более в неделю, вероятность развития гипертонии была выше на 12% по сравнению с теми, кто разговаривал менее 30 минут. Результаты были одинаковы как для женщин, так и для мужчин.

По сравнению с людьми, которые разговаривали менее 5 минут в неделю, длительность разговоров от 30 до 59 минут в неделю увеличивала риск развития гипертонии на 8%, от 1 до 3 часов — на 13%, от 4 до 6 часов — на 16%, и более 6 часов — на 25%. При этом количество лет использования телефона не оказывало влияния на риск развития гипертонии, а использование громкой связи не способствовало ее появлению.

Если участник исследования был предрасположен к гипертонии генетически или образом жизни, то риск ее развития увеличивался до 33% в случае, если он разговаривал по мобильному телефону более 30 минут в неделю.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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