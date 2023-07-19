Климатолог Сухонин: "тепловые взрывы" предсказать можно, но Запад превратил экологию в бизнес

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Для предсказания климатических аномалий, вроде "теплового взрыва" в Сахаре, нужны масштабные исследования, но западные страны предпочитают делать деньги, торгуя квотами на выбросы, заявил Pravda.Ru проректор Института прикладной экологии и промышленной безопасности, член секции географии океана Русского географического общества Павел Сухонин.

Фото: pixabay.com

"Первый и самый основной фактор, который человечество привнесло в глобальное потепление, это мусорные пятна в океане, равные общей площади США и Канады", — отметил он.

Эти "континенты" из мусора не только снижают выработку водорослями кислорода, подчеркнул эксперт, но и являются причиной уменьшения солёности мирового океана.

"В солёной воде текут токи Фуко. А из этих мусорных пятен образуются депрессионные воронки, которые вносят электромагнитные возмущение в силовые поля планеты, — пояснил Сухонин. — По закону сохранения энергии, если где-то что-то уменьшается, то в другом месте происходит возмущение с противоположным знаком".

Именно поэтому на отдельных территориях земной поверхности возникает аномально тёплая погода и "пятна жары", уверен климатолог, но вместо финансирования исследований западные страны изучают карбоновый след и торгуют квотами на выбросы.

"Исследований нет, потому что для этого нужны деньги, а деньги выделяют на исследования карбонового следа. А на исследования электромагнитных аномалий никто деньги не выделяет, — рассказал специалист. — Проверить и подтвердить это теорией, к сожалению, нет возможности, потому что на Западе нет заинтересованных лиц, которые допустят, чтобы исчезла биржа торговли квотами на углеродный след".

Ранее европейцев предупредили, что "тепловой взрыв" в пустыне Сахара вызовет 50-градусную жару в отдельных регионах Старого Света.

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