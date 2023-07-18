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Apple опубликовала патент на складной смартфон

4:18
Наука

В технологической гонке между гигантами индустрии границы, похоже, постоянно отодвигаются. После появления складных смартфонов от Samsung и Google настала очередь Apple запатентовать свою концепцию телефона, который можно свернуть в рулон. Компания подала патент на этот дизайн в октябре 2022 года, который был обнародован Бюро по патентам и товарным знакам США в прошлый четверг.

Apple опубликовала патент на складной смартфон
Фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/175604/pub_59900e5a1410c3980a4e7da6_59900e8ee86a9ebf06d1a42a/scale_1200

Сворачивающийся экран: не новинка, но революционное применение

Хотя концепция "сворачивающегося" смартфона Apple может показаться революционной, она не является абсолютной новинкой в мире технологий. Другие игроки отрасли уже исследовали и даже реализовывали подобные технологии. Например, компания LG уже представила телевизор с экраном, который может сворачиваться. Производитель TCL в начале этого десятилетия даже представил концепт телефона со сворачивающимся экраном, что свидетельствует о том, что концепция сворачивающегося экрана уже нашла свое применение в различных областях.

Защита и долговечность: гибкий многослойный экран

Многослойный экран в идее создания сворачивающегося смартфона наибольшую сложность, безусловно, представляет конструкция экрана — самого хрупкого компонента устройства. Поэтому компания предлагает гибкий многослойный экран. Последняя особенность играет ключевую роль в защите и долговечности устройства.

Согласно патентному документу, внешний слой выполнен из прочного полимера, обеспечивающего хорошую электрическую и тепловую изоляцию, что необходимо для предотвращения повреждений. Непосредственно под ним располагается еще один слой, вероятно, из полиимида — разновидности пластика, известной своей высокой прочностью и гибкостью. Патент также предполагает использование специальных покрытий на внешнем слое, таких как антигрязевое, противотуманное, антибликовое и антистатическое покрытия.

Технология свертывания экрана: удобство и сохранение структуры

Согласно патенту Apple, экран способен переходить из плоского состояния в свернутое. А когда он не используется, его часть можно свернуть для компактного хранения. Важным аспектом этой технологии является приложение сжимающего напряжения к внешней поверхности экрана. Благодаря этому давлению элемент сохраняет свою структуру даже в свернутом виде. Хотя в патенте Apple четко указано, что данная технология может быть применена и к другим типам электронных устройств, уточняется, что она будет использоваться, в частности, для смартфонов.

Складной смартфон Apple: реальность или стратегия?

Важно подчеркнуть, что публикация патента Apple ни в коей мере не гарантирует скорого появления этой технологии на рынке. В истории компании Apple есть немало патентов, которые так и не увидели свет в качестве товарных продуктов. Многие из них были опубликованы по стратегическим соображениям, например, для того, чтобы предотвратить или замедлить реализацию аналогичной идеи потенциальными конкурентами.

Например, в 2017 году компания подала патентную заявку на экран, который может складываться в обоих направлениях — вперед и назад. В прошлом году был подан еще один патент на складной телефон, способный автоматически закрываться при свободном падении. Однако, несмотря на все эти шаги, ни один из этих продуктов так и не увидел свет. Таким образом, похоже, что для Apple патент не обязательно означает выпуск нового типа продукта или новой технологии. Тем более что подача патентной заявки не всегда приводит к ее принятию, даже для Apple.

Перспективы и ожидания

Более того, даже если эта технология станет реальностью, вряд ли она будет выпущена в этом году. Запуск iPhone 15 уже запланирован на сентябрь следующего года, что не оставляет много времени для представления нового продукта.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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