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Science Advances: в Японии нашли способ выращивать у людей новые зубы

1:01
Наука

Исследователи из японских университетов Киото и Фукуи находятся на грани решения одной из насущных проблем человечества — потери зубов. Результаты их работ опубликовал журнал Science Advances.

Science Advances: в Японии нашли способ выращивать у людей новые зубы
Фото: seago.com.ua

Исследования показали, что новые зубы не вырастают у людей из-за действия гена USAG-1. Он ограничивает рост костных образований у человека и некоторых других животных. Однако у части организмов (акул, грызунов) есть способность отращивать новые зубы, так как у них этот ген просто неактивен и не функционирует.

Японские учёные нашли способ блокировать взаимодействие USAG-1 с другими генами. Учёные разработали препарат, который позволяет стимулировать рост зубов.

В следующем году планируются испытания на людях. Исследователи надеются, что уже к 2030 году человечество сможет избавиться от необходимости имплантации и протезирования зубов.

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Как сохранить зубы на всю жизнь?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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