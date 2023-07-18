Исследователи из японских университетов Киото и Фукуи находятся на грани решения одной из насущных проблем человечества — потери зубов. Результаты их работ опубликовал журнал Science Advances.
Исследования показали, что новые зубы не вырастают у людей из-за действия гена USAG-1. Он ограничивает рост костных образований у человека и некоторых других животных. Однако у части организмов (акул, грызунов) есть способность отращивать новые зубы, так как у них этот ген просто неактивен и не функционирует.
Японские учёные нашли способ блокировать взаимодействие USAG-1 с другими генами. Учёные разработали препарат, который позволяет стимулировать рост зубов.
В следующем году планируются испытания на людях. Исследователи надеются, что уже к 2030 году человечество сможет избавиться от необходимости имплантации и протезирования зубов.
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