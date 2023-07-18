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РИА Новости: Кардинальный прорыв в исследовании инопланетной жизни был объявлен учеными.

2:54
Наука

Внедрение новых технологий для точного определения источника сигнала из космоса

Ученые Калифорнийского университета в Беркли, опубликовавшие свою статью в Astrophysical Journal, заявили, что новая технология радио и микроволновой астрономии позволит более точно определить, исходит ли принимаемый сигнал из космоса или от помех с Земли. Об этом сообщает РИА Новости.

РИА Новости: Кардинальный прорыв в исследовании инопланетной жизни был объявлен учеными.
Фото: pixabay.com

Исследование возможности поиска техносигнатур

Исследователи уделяли особое внимание поиску техносигнатур с помощью определения наличия и характера интенсивности мерцаний, возникающих в турбулентной ионизированной плазме межзвездной среды. Технология замера этого показателя позволяет более точно выявить источник с минимальным влиянием антропогенных помех на приемник, считают эксперты.

"Мы исследовали возможность поиска техносигнатур с помощью определения наличия и характера интенсивности мерцаний, возникающих в турбулентной ионизированной плазме межзвездной среды", — говорится в публикации

Значение мерцания и возможности анализа сигналов

Мерцание, также известное как сцинтилляция, представляет собой явление люминесценции при взаимодействии среды с ионизирующим излучением. Именно технология измерения этого параметра позволяет более точно выявить источник сигнала с минимальным влиянием антропогенных помех на приемник, считают эксперты.

По словам исследователей, на нашей планете существует множество объектов, излучающих радиоволны и другие сигналы. Даже если внеземные цивилизации также могут испускать подобные сигнатуры, анализ этих сигналов затрудняется наличием наших собственных радиосигналов. В этой связи возможность отличить антропогенные радиочастотные помехи от внеземных представляет собой ключевой фактор в поиске инопланетных цивилизаций.

Анализ ожидаемых сигналов

"Исходя из относительной легкости, с которой наша собственная цивилизация производит непрерывные сигналы с шириной в герц, мы ожидаем, что внеземные цивилизации будут аналогичным образом излучать узкополосные сигналы", — написали авторы.

Методы проверки источника сигнала

Одним из методов проверки природы принятого сигнала является локализация его источника. Если приемник улавливает одни и те же частоты из разных мест, то эти сигналы считаются помехами, так как истинный инопланетный сигнал должен исходить из одной точки. В случае обнаружения помех радиотелескоп перенаправляют в другую точку неба и затем возвращают к исходной позиции. Если сигнал удалось снова принять, то можно предположить его внеземное происхождение.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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