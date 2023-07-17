Asian Journal of Andrology: длина пальцев может указать на размер полового члена

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Гачон (Корея) сделали интригующее открытие. Они предполагают, что соотношение длины указательного и безымянного пальцев (2D:4D) у мужчин может служить уникальным маркером для определения уровня тестостерона в мужском организме даже в период внутриутробного развития. Доклад, опубликованный в Asian Journal of Andrology, проливает свет на результаты и последствия проведенного исследования.

Фото: pixabay.com

Анализ длины пальцев и размера полового члена

В ходе исследования были проанализированы данные корейских мужчин старше 20 лет, поступивших в урологический центр. Вначале исследователи измерили длину второго и четвертого пальцев правой руки участников, не раскрывая цели этих измерений. Затем, у пациентов под анестезией, они измерили половой член.

Последствия и связь с тестостероном

Данное исследование позволяет предположить, что длина пальцев может служить предиктором размера полового члена у взрослых мужчин. Кроме того, исследователи предполагают, что эта корреляция связана с уровнем тестостерона в организме, который играет роль в развитии мужских репродуктивных органов еще на стадии зародыша в материнской утробе.

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