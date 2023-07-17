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Psychological Bulletin: раскрыта причина веры в теории заговора

2:09
Наука

Новое открытие опровергает мнение о том, что вера в теории заговора обусловлена исключительно недостатком знаний. Напротив, последние исследования пополнили копилку доказательств того, что существует множество причин, толкающих людей к этим теориям.

Psychological Bulletin: раскрыта причина веры в теории заговора
Фото: Youtube

Раскрытие истины: за гранью стереотипов

Вопреки распространенному в обществе представлению о конспирологах как о простодушных и психически нездоровых людях, клинический психолог Университета Эмори Шона Боус (Shauna Bowes) придерживается иной точки зрения. Она подчеркивает, что многие люди обращаются к теории заговора не из-за когнитивных недостатков, а для того, чтобы удовлетворить специфические мотивационные потребности и придать смысл переживаниям и расстройствам. Это исследование было опубликовано в журнале Psychological Bulletin.

Мотивация, лежащая в основе веры

Проанализировав 170 исследований, преимущественно из США, Великобритании и Польши, Боус и ее коллеги приступили к изучению мотивации, лежащей в основе веры людей в теорию заговора. Несмотря на влияние различных факторов, полученные данные свидетельствуют о том, что в первую очередь люди руководствуются потребностью чувствовать себя в безопасности и понимать окружающую обстановку. Кроме того, при неудовлетворенности этих основных потребностей возникает повышенное стремление к социальной защищенности.

Социальные угрозы и заговоры

Исследование показало, что социальные угрозы имеют более выраженную связь с конспирологическим мышлением, чем другие виды угроз. Эта связь тесно связана с мотивами доверия и культурной идентичности. Более того, люди, воспринимающие социальные угрозы, склонны верить в заговоры, основанные на событиях, а не на абстрактных теориях. Напротив, такие индивидуальные черты, как нарциссизм и паранойя, способствуют вере в общие теории заговора относительно того, как устроен мир.

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РАБЫ ИЛЛЮЗИЙ. Почему люди ВЕРЯТ в теории заговора
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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