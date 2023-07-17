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Учёные в США нашли новое эффективное лекарство для лечения рака простаты

1:27
Наука

Новый препарат Platin-L был успешно протестирован американскими учёными из Университета Майами в борьбе с устойчивым к терапии раком предстательной железы. Опубликованный в журнале ACS Central Science эксперимент показал обнадёживающие результаты.

Учёные в США нашли новое эффективное лекарство для лечения рака простаты
Фото: https://pbs.twimg.com/

В ходе исследования был использован химиотерапевтический препарат цисплатин — мощное средство, но оно неэффективно при лечении рака предстательной железы. Учёные модифицировали его и создали Platin-L, который нацелен на белок CPT1A, используемый опухолью простаты для получения энергии.

Препарат был инкапсулирован в наночастицы, которые специфически собирались в опухоли благодаря взаимодействию с простат-специфическим мембранным антигеном (PSMA). Это позволило осуществить пероральное введение лекарства.

Учёные протестировали терапию на раковых клетках человека и мышей с раком простаты. Platin-L уничтожил злокачественные клетки, лишив их энергетического источника. При этом наблюдалось минимальное количество побочных эффектов.

В эксперименте на мышах опухоли уменьшились, а у животных, получавших лечение, сохранялась стабильная масса тела, увеличилась выживаемость. Практически не наблюдалось признаков повреждения периферических нервов, что часто возникает в результате лечения цисплатином.

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Профилактика рака простаты. Как не допустить рак предстательной железы.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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